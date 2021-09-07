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Haberler Beşiktaş Karagümrükspor iki takviye yaptı

Karagümrükspor iki takviye yaptı

Karagümrükspor iki takviye yaptı

7.9.2021

Süper Lig'in flaş takımlarından Karagümrük, yaz transfer dönemi biterken iki yıldızı kadrosuna kattı. İstanbul ekibi, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Caner Erkin'in yanı sıra Parma'da forma giyen sağ kanat oyuncusu Yann Karamoh'ı kadrosuna kattı. Caner ve Karamoh'un önünüzdeki günlerde sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Kariyerinde Caen, Bordeaux, Inter'de forma giyen Yann Karamoh için Parma'nın bir sezon önce Inter'e 8 milyon Euro bonservis bedeli ödediği öğrenildi.
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