Kartal’da Morelos sürprizi

Beşiktaş'ta sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Transfer döneminin son günlerinde Alex Teixeira Batshuayi ve Pjanic'i kadrosuna katarak sükse yapan Kara Kartal, Glasgow Rangers'tan ayrılmak isteyen Kolombiyalı 25 yaşındaki golcü Alfredo Morelos için girişimde bulundu. İspanyol haber sitesi todofichajes.com'da yer alan habere göre Beşiktaş'ın Kolombiyalı golcü için İskoç kulübüyle temas kurduğu belirtildi. 25 yaşındaki oyuncuyu Zenit St. Petersburg'un da istediği kaydedildi. Haberde, Avrupa'nın birçok liginde transfer döneminin sona erdiği hatırlatılırken, Morelos için en iyi alternatiflerin Türkiye ve Rusya olduğu belirtildi.

189 KARŞILAŞMAYA ÇIKTI

Beşiktaş'ın listesindeki Morelos, G.Rangers kariyerinde 100 gole doğru ilerliyor. İskoç ekibinde görev yaptığı 189 maçta rakip fileleri 97 kez havalandıran santrfor, 44 de asist yaparken toplam 141 gole katkıda bulundu.

OGUZHAN YOLCU

BEŞİKTAŞ'TA gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrildi. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Oğuzhan Özyakup'un Sivasspor ile anlaşacağı öğrenildi. Yönetim, Oğuzhan'ın takım bulamaması halinde ise yıldız isimle sözleşmeyi feshedeceği belirtildi.