Kartal ışıl ışıl

SÜPER Lig'de milli aranın ardından Beşiktaş, sahasında Yeni Malatyaspor'a gol yağdırdı: 3-0. 7. dakikada Pjanic'in orta sahadan verdiği pasta ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Batshuayi'nin kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruş ağlara gitti: 1-0. 10'da sol kanatta Alex Teixeira ile yaptığı verkaç sonrası ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Nkoudou'nun dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0. 25'te ceza yayı önünde Batshuayi ile paslaşan Teixeira'nın aşırtma vuruşunu kaleci Abdulsamed parmaklarının ucuyla kornere gönderdi. 45'te Pjanic'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Necip Uysal ön direkten kafayla topu arka direkteki Welinton'a aktardı. Bu oyuncunun kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti. 52'de Malatya savunmasının geri pasında topu uzaklaştırmak isteyen kaleci Abdulsamed'in vuruşu baskı yapan Batshuayi'ye çarpıp kaleye gitti: 3-0.

MAÇ BOYUNCA ÜSTÜNDÜ

65'TE Pjanic'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Adem topu karşıladı. Seken topa Necip kafayı vurdu. Kaleci topu kontrol etti. 79'da Osman Haqi dar açıdan vuruşunu yaptı. Top direkten döndü. 84'te Gökhan'ın pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Kenan'ın şutunda top Abdulsamed'in üzerine gitti. Karşılaşma da 3-0 bitti.

YALÇIN'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Yeni Malatyaspor maçında 3 değişikliğe gitti. VavaCars Fatih Karagümrük maçında görev yapan Welinton, kırmızı kart cezalısı Salih Uçan ve milli takımdan dönen Cyle Larin'e 11'de görev vermedi. Yalçın, defansta Welinton'ın yerine Necip Uysal'ı, Salih Uçan'ın yerine Miralem Pjanic'i ve Larin'in yokluğunda da Georges-Kevin N'Koudou'ya forma verdi. Teknik direktör Sergen Yalçın, Kanada Milli Takımı'ndan dönen Atiba Hutchinson'ı da Yeni Malatyaspor maçında görevlendirmedi. Oynadığı maçların ardından uzun bir yolculuktan sonra İstanbul'a yaspor gelen Kanadalı dyuncu, teknik direktör Yalçın tarafından dinlendirilirken, mücadeleyi tribünden izledi.

PJANİC ASİST YAPTI BATSHUAYİ'DEN 2 GOL GELDİ

SİYAH-BEYAZLI ekibin Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Miralem Pjanic mücadeleye ilk 11'de başladı. Maçın 7. dakikasında siyah-beyazlı ekibin Boşnak yıldızı Pjanic'in klas pasında ceza sahası içinde topla buluşan Belçikalı golcü, net bir vuruşla fileleri havalandırırken, Beşiktaş forması altında da ilk golüne imza attı. Batshuayi'nin golünde asisti yapan Pjanic de, Beşiktaş formasını üzerine geçirdikten 7 dakika sonra gole katkıda bulundu. Batshuayi, karşılaşmanın 52. dakikasında ise Malatyaspor kalecisi Abdulsabed'in hatasında 2. golünü attı.

SAKATLIK ŞOKU

SÜPER Lig'in 4. haftasında Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor'u konuk ettiği maçın ilk yarısında siyah-beyazlılar da Domagoj Vida ve Alex Teixeira şoku yaşandı. 15. dakikada orta sahada kendini yere bırakan başarılı futbolcu, tedavisinin ardından kendisini denedi. Ancak oyuna devam edemeyen Vida 20. dakikada yerini Welinton'a bıraktı. Alex ise girdiği bir pozisyon sonrası oyuna devam edemedi ve değişiklik işareti yaptı. Sambacının yerine 43. dakikada yeni transfer Can Bozdoğan oyuna girerken siyahbeyazlı formayla ilk maçına çıktı.

Halil FINCAN YORUMLADI

Kara Kartal'ın istahı yerinde

Beşiktaş'ın yabancı forvet geçmişine baktığımızda Nouma ve Demba Ba'yı ayrı tutmamız gerek elbet. Tribünleri heyecanlandıran, adlarına şarkılar yazılan, bir sevda masalı kahramanları onlar. Peki Batshuayi'yi de bu sevda masalına dahil edebilir miyiz? Bunu söylemek için erken olabilir belki ama gördüğümüzden yola çıkıp bir öngörüde bulunalım en azından. Bir kere Batshuayi taraftar desteği ile çok daha farklı oynayan bir oyuncu. Yani Beşiktaş tam da ona göre bir takım. Sadece tribünü ile de değil üstelik, oyun planı ile de. Yalnız tek bir kusuru topla geçirdiği süre. Bu süre uzadığında sorun yaratabiliyor. Bu Chelsea'de de böyleydi Crystal Palace'da da. Gaziantep FK onun için ısınma maçıydı. Karagümrük alışma, dünkü maç golle tanışma. Görünen o ki o attıkça sevda masalı katlanarak büyüyecek.

PJANIC VE N'KOUDOU

Gelelim maça. Beşiktaş inanılmaz bir iştahla başladı. Öyle ki daha baştan "Gol ne zaman gelecek?" diye sorgulamaya başladık. Nitekim 10 dakikada gelen iki gole şaşırmadık. Rakibe alan bırakmayan, her daim pençelerini gösteren bir Kartal vardı sahada. Öyle ki kısa sürede ikiyi bulmalarına rağmen hep saldırdılar. Üçüncü gol komik veya Yeni Malatya adına şanssızlık gibi gözükebilir ama yine Batshuayi'nin takipçiliği ve ısrarının karşılığı. Ve elbette Pjanic. Bu senenin en flaş transferi kuşkusuz. Hazır değil ancak çok katkı sağlayacağı kesin. Özellikle çıkışlarda çok aktif. Fakat bir N'Koudou vardı ki çizgide neler yaptı neler. Yorulmadı. Yıkılmadı. Yalnız 68'de yaşadığı sakatlık sebebiyle Sergen Hoca riske etmeyip onu kenara aldı. Çünkü skor yeterdi ve artık Dortmund maçı düşünülmeliydi. Sözün özü, Beşiktaş dün çok net bir galibiyet aldı. Bunda erken gollerle oyundan kopan rakibinin geç kalışının da etkisi vardı hiç kuşkusuz. Ancak kadro derinliği ile bu Beşiktaş'ın şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.