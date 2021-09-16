Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligindeki ilk maçında evinde mağlup oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Beşiktaş, sahasında Alman ekibi Dortmund'a 2-1 mağlup oldu. 6. dakikada sol kanattan Pjanic'in pasında ceza sahasında topla buluşan Batshuayi'nin dönerek vuruşunda kaleci Kobel meşin yuvarlağı parmaklarının ucuyla kornere çeldi. 20'de Dahoud'dan aldığı pasla sağ kanattan hareketlenen Meunier, topu Bellingham'a aktardı. Ceza sahası sağ tarafı son çizgiden meşin yuvarlakla ilerleyen Bellingham'ın dar açıdan şutu ağlarla buluştu: 0-1. 27'de Malen, sol taraftan ceza alanına girerek meşin yuvarlağı altıpas önündeki Haaland'a aktardı. Bu oyuncunu vuruşu üstten auta gitti.

28'de Brandt, son çizgiye inmeden topu Reus'a aktardı. Reus'un vuruşunu kaleci Ersin kurtardı. 45+3'te sol taraftan çalımlarla ceza sahasına giren Bellingham'ın verdiği pasta Haaland ağları havalandırdı: 0-2. 67'de Haaland'ın ceza sahasına girmeden verdiği pasta topla buluşan Bellingham'ın iki rakibini çalımladıktan sonra ceza alanı hafif sağ çaprazından kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta Ersin gole izin vermedi. 90+1'de Wolf'un arka direğe gönderdiği pasta Knauff'un şutu üst direğe çarptıktan sonra dışarı çıktı. 90+4'te Pjanic'in kullandığı serbest vuruşta altıpasın önünde Montero skoru belirledi: 1-2.

PJANİC YİNE ASİST YAPTI

BEŞİKTAŞ'IN transferin son günü Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Pjanic, Dortmund önünde de asist yaptı. Yeni Malatyaspor maçında ilk kez forma giyen Boşnak yıldız, Batshuayi'ye asist yapmıştı. Pjanic, Dortmund önünde de 90+4'te Montero'nun golünde de asistini yaptı.

İLK KEZ GOL YEDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Alman ekibi Borussia Dortmund'u konuk eden Beşiktaş, karşılaşmanın 20. dakikasında 1-0 geriye düştü. Meunier'in sağdan yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Bellingham, Montero'dan sıyrılıp yaptığı vuruşta takımını öne geçiren isim olurken, bu gol aynı zamanda siyah-beyazlı ekibin bu sezon resmi maçlarda kalesinde gördüğü ilk gol oldu. Süper Lig'de geride kalan 4 maçta 10 puan toplayarak averajla zirveye oturan Beşiktaş, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 7 kez sarsarken, kalesinde hiç gol görmedi ve ligde gol yemeyen tek takım olarak dikkat çekti.

SERGEN YALÇIN'IN İLK SAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Sergen Yalçın, antrenörlük kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi maçına Borussia Dortmund karşısında çıktı. Yalçın'ın yanı sıra Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Welinton, Cyle Larin de "Devler Ligi" arenasında ilk deneyimlerini yaşadı.

BEŞİKTAŞ'TA 5 DEĞİŞİKLİK

BEŞİKTAŞ'TA teknik direktör Sergen Yalçın, ligdeki Yeni Malatyaspor maçının kadrosuna göre 5 değişikliğe gitti. Yeni Malatyaspor maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Domagoj Vida'nın yokluğunda Francisco Montero'yu görevlendiren Yalçın, bu maçta Necip Uysal'ı kenara alarak lig maçında yedek soyundurduğu Welinton Souza'ya forma verdi. Sakatlığı bulunan Alex Teixeira'nın yokluğunda Atiba Hutchinson'a şans veren Yalçın, bileğindeki sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Georges- Kevin N'Koudou'nun yerine ise Cyle Larin'i oynattı. N'Sakala ise Rıdvan Yılmaz'ın yerine Borussia Dortmund maçıyla yeniden formasına kavuştu.

TRİBÜNLER TIKLIM TIKLI

ÜÇ sezon sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yeniden katılan Beşiktaş, kapılarını 1281 gün sonra yeniden "Devler Ligi" için açtı. En son 14 Mart 2018'de son 16 turunda Bayern Münih ile oynanan ve 3-1 kaybedilen rövanşta Şampiyonlar Ligi maçı oynayan Beşiktaş, 3 yıllık aranın ardından yeniden bir Alman ekibiyle Dolmabahçe'de karşı karşıya geldi. Siyahbeyazlı ekip geçen sezon tek maç üzerinden oynanan Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PAOK'la deplasmanda karşılaşmıştı

Ali GÜLTIKEN YORUMLADI

LİG BASKA BURASI BASKA

Şampiyonlar Ligi farklı bir kalite. Buralarda sadece bireysel oyuncu kalitesi başarı için yetmiyor. Bugün de yetmiyor geçmiş yıllarda da yetmediğini çok gördük. Bizim ligimizin kalitesi ve oyun temposu Şampiyonlar Ligi'nin üst seviye takımlarıyla oynadığınızda oldukça geride kalıyor. Beşiktaş bu sezon çok önemli oyuncuları kadrosuna kattı. Bu oyuncular hem heyecanlandırıyor hem de doğal olarak büyük beklenti yaratıyor. Maçın ilk 15 dakikası bu heyecana ve beklentilere cevap verdi. Taraftarın Beşiktaş'ın bu bölümündeki oyunundan keyif aldığını düşünüyorum. Batshuayi'yi Ghezzal'ı Pjanic'i izlemek güzel bir şey. Ama iş skor beklentisine geldiği zaman görüntü değişiyor. Şampiyonlar Ligi oyununda işin ana noktası savunmadan geçiyor. Hem bireysel hem de bütün halinde doğru savunma yapmak bu seviyenin olmazsa olmazı.

SAVUNMAYI DÜSÜNMELİ

Hele Dortmund gibi bir takıma karşı oynuyorsanız, birinci önceliğinizin bu olması gerekiyor. Çünkü golü yedikten sonra bu tip takımlara karşı oyunu değiştirebilmek kolay değil. Zorlanırsınız, zorlandık da. Beşiktaş aslında bir şeyler vaad ettiğini de ortaya koydu. Bu kadronun yapabilirliği var. Çok da iyilerini de ortaya koyabilecek. Ama kendi içerisinde de bitirmesi gereken bir süreç var. Bunun yanında Şampiyonlar Ligi oyunu dediğimiz şeyin de daha çok farkında olması gerekiyor. Önce savunma, sonra beklenti. Bu adımları attığında ileride oynayacağı maçlarda maçı bitiren Beşiktaş'ı göreceğiz. Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta daha var. Şampiyonlar Ligi sonuçlarının ligde güvensizliğe yol açmasını önüne geçmek lazım. Lig başka Şampiyonlar Ligi başka.