‘Altın Çocuk’ Ersin Destanoğlu

Avrupa'nın en prestijli ödüllerinden biri olan ve 20 yaş altı en iyi futbolcuya her yıl verilen "Golden Boy" ödülü için bu sezon bir Türk oyuncu da aday gösterildi. Daha önce 100 kişilik aday listede yer alan Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, listede yükseldi. Tuttosport'un her yıl düzenlediği 'Golden Boy' ödülü için açıklanan 100 kişilik liste 40'a düştü. Siyah-beyazlıların genç kalecisi, 40 oyuncuya indirilen listede de kendine yer buldu. Listeden her ayın 15'inde verilen oylar sonucunda 20 isim düşürülecek ve 15 Ekim'de 20 kişilik son liste ortaya çıkacak.