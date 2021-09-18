Seri peşinde

Süper Lig'de 4 haftada 10 puan toplayarak averajla liderlik koltuğuna oturan ve kalesinde henüz gol görmeyen Beşiktaş, 5. hafta mücadelesinde bugün Antalyaspor'un konuğu olacak. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşma, Antalya Stadyumu'nda oynanacak ve Ali Şansalan tarafından yönetilecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Kerem Ersoy yaparken, Cihan Aydın ise dördüncü hakem olacak. Mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı olarak yayınlanacak. Siyahbeyazlı takımda 5 futbolcu Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

EKSİK OYUNCUSU ÇOK

Sakatlıkları bulunan Nkoudou, Vida, Alex Teixeira, Umut Meraş ve Dortmund maçında sakatlanan Welinton, takımdaki yerini alamayacak. Bu sezon ligde çıktığı 4 maçta birer galibiyet ve beraberlik ile 2 yenilgi yaşayan Antalya temsilcisi ise 4 puanla haftaya 15. sırada girdi.