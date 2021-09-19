Kartal’dan süper dönüş

Süper Lig'de Beşiktaş, deplasmanda geriye düştüğü maçta Antalyaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ederek liderlik koltuğunu geri aldı. 11. dakikada sol kanattan Nuri Şahin'in penaltı noktası üzerine kullandığı kornerde Veysel Sarı'nın kafa vuruşunda top üstten auta gitti. 41'de Poli'nin pasında sağ kanattan ceza alanı içine giren Wrigt'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

45+1'de sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Fredy'in ceza alanı içine kestiği ortada Veysel Sarı'nın kafası ağlara gitti: 2-0. 45+3'te atılan uzun pasta kaleci ile karşı karşıya kalan Wriht'ın vuruşunu Mert Günok çıkardı.

GHEZZAL HARİKA ATTI

49'da Larin'in pasında sol kanattan ceza alanı içine giren Rıdvan Yılmaz'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1. 60'ta Pjanic'ın sol kanattan ceza sahasına ortasında arka direkte Larin'in kafa vuruşu direkten döndü. Ardından tekrar içeri doldurulan topta Batshuayi'nin vuruşunda savunma topu kale çizgisi üzerinden çıkardı. 65'te Güray Vural'ın kaleciye kısa pasında araya giren Batshuayi, kaleciyi geçip meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2. 76'da topla buluşan Ghezzal'in ceza sahası dışından sert şutu kalecinin solundan ağlarla gitti: 2-3. Maç 3-2 sona erdi.

YANAL'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

EV sahibi takımda teknik direktör Ersun Yanal, Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep'e konuk oldukları maça göre ilk 11'de tek değişikliğe gitti. Antalyaspor'da geçen haftaki Gaziantep müsabakasında forma giyen isimlerden Milosevic'in yerine Fredy kadroda yer aldı. Antalyaspor'da sakatlıkları süren Doğukan Nelik ile Bahadır Öztürk kadroda yer almadı.

İLK GOLÜNÜ YEDİ

Beşiktaş, bu sezonki ilk golünü Antalyaspor önünde yedi. Daha önce oynanan 4 maçta kalesini gole kapatan siyah-beyazlılar, 42. dakikada Wright'ın attığı golle hem ilk golü kalesinde gördü hem de geriye düştü. Bu golden 4 dakika sonra 45+1'de ise Veysel Beşiktaş'ın ağlarına ikinci golü gönderdi

Ali GÜLTIKEN yorumladı

GÜZEL OLAN TESLİM OLMAMASI

Maçtan 4-5 saat önce Sergen hoca, Ghezzal'ın Pjanic'in ve Larin'in ilk 11'de olmadığı bir kadroyu açıklasa bunların yokluğunda Beşiktaş taraftarının bir bölümü televizyonun başına bile geçmezdi. Futbol bir gösteri sanatı. İcraatı yapanlar yetenek seviyesi yüksek oyunculardır. Bunların olmadığı yerde işler sıradanlaşır. Dün akşam Antalyaspor karşısında da ilk yarıda yaşananlar bu sıradanlaşmanın neticesi oldu. Üstüne bir de sakatlıklar eklenince iş maçın bir bölümünde Beşiktaş açısından çığırından çıktı. İkinci yarı baş rol sahipleri sahada görev almaya başlayınca oyun da skor da beklendiği gibi değişti. İlk golle oyunu ateşleyen Rıdvan geçen maçta da mükemmel işler yapmıştı. Bu karşılaşmada da oyuna girdiği andan itibaren bıraktığı yerden devam etti. Ghezzal'ın, Pjanic'in inisiyatifi eline almalarından sonra Batshuayi de gerçek kimliğine büründü, Atiba ve Josef de oyuna döndüler.

Maceraya gerek yok

Hepsi beraber elini taşın altına sokunca sistem de tıkır tıkır işlemeye başladı. Ve sonuç atılan harika 3 golle Beşiktaş'ın istediği noktaya geldi. Güzel olan Beşiktaş'ın teslim olmaması, reaksiyon göstermesi ve var olan potansiyelini anında sahaya yansıtması. Hangi Beşiktaş sorusunun cevabı çok açık. İkinci yarı sahada sonucu getiren takım Beşiktaş'ın sezon boyu yürüyeceği ekip gibi görünüyor. Fazla maceraya gerek yok. Rotasyon elbette maç sıklığında her zaman yapılmalı ama fazla da abartmamak lazım. Bu kadro maçlara göre değişiklik gösterse de oyun liderlerini mutlaka sahada tutmalı... Çünkü oynayan ile oynatan bir arada olduğu zaman Beşiktaş kendini üzmeden yoluna devam eder.