Mucize takım

Antalyaspor deplasmanında 2-0 geriden gelip 3-2 kazanan Beşiktaş, takımdaki eksik oyuncu sayısının fazlalığına rağmen zorlu bir virajdan kayıpsız ayrıldı. Antalya'da ilk yarıyı 2-0 geride kapatan ve aynı zamanda Necip Uysal ile Mehmet Topal'ı kaybeden Beşiktaş, ikinci yarıda gösterdiği reaksiyonla karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrılarak haftayı kayıpsız kapattı. Sezonun henüz 5 haftası geride kalırken, Beşiktaş'ta sakatlık ve sağlık problemi yaşayan oyuncu sayısı 8'e yükseldi. Hafta içinde Süper Lig'de Adana Demirspor ve Altay karşısına 3 gün ara ile çıkacak. Beşiktaş'ta savunma hattındaki sıkıntı öne çıkıyor. Vida ve Umut Meraş'ın yanı sıra Necip ve Mehmet Topal da, söz konusu iki maçta forma giymeyecek.



ANDERSON TALİSCA'DAN HABER VAR

BEŞİKTAŞ 'ın eski yıldızı Anderson Talisca, siyah-beyazlı takımda yeniden oynamak istediğini belirtti. Beşiktaş sayesinde kariyerinde bir adım ileriye gittiğini belirten Brezilyalı yıldız, "Orada çok mutluydum. Günün birinde yine Beşiktaş'ta oynamak istiyorum" ifadelerini kullandı.



MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ AVRUPA BASININDA

BEŞİKTAŞ'IN, Antalyaspor karşısında elde ettiği galibiyet Portekiz ve Belçika basınında geniş yer buldu. Portekiz'den A Bola, "Beşiktaş, Antalya'da efsane bir dönüş yaptı" başlığını kullandı. Haberde, siyahbeyazlıların şampiyonluk yarışında güçlü bir duruşu olduğuna dikkat çekildi. Record'un manşetinde, 'Sporting'in dikkatine: Beşiktaş deplasmandan galibiyetle döndü' ifadelerine yer verildi. Flaman gazetelerinden biri olan Nieuwsblad da, "Türkiye'nin son şampiyonu Beşiktaş, Batshuayi'nin 1 gol ve 1 asisti ile birlikte kazandı" dedi.