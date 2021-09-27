Süper Lig'de Altay karşısında sezonun ilk yenilgisini alan Beşiktaş'ı Ajax telaşı sardı. Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında yarın Ajax ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan siyah-beyazlı ekip, eksiklerin çokluğuna rağmen Hollanda ekibine özel önlem almayı planlıyor. Ligde son olarak iç sahada Groningen'i 3-0 yenen Ajax, 7 maçta puanını 19'a çıkararak zirvede yer alıyor. Şampiyonlar Ligi ve Hollanda Ligi'nde oynadığı 8 maçta toplam 35 gol atıp, sadece 2 gol yiyen kırmızı-beyazlı ekibin forvetlerine, teknik direktör Sergen Yalçın kilit vuracak.

EN SKORER OYUNCUSU HALLER

Hollanda takımının en skorer ismi dokuz golle Haller olurken, orta sahada görev yapan Todic ve savunma oyuncusu Mazraoui ise 4'er gol kaydetti. Sakatlar nedeniyle kadro kurmakta zorlanan Sergen Yalçın'ın rakibin gol silahı Haller'i durdurma görevini savunmada Atiba'ya verdiği öğrenildi.