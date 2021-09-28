Haydi Kartal

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında bugün Hollanda'nın Ajax ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'daki karşılaşma 19.45'te başlayacak. Mücadeleyi Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Maçta, Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yardımcı hakem olarak görev alırken, dördüncü hakem ise Jeremie Pignard olacak. Sakatlıklardan dolayı oldukça şanssız günler geçiren siyah beyazlılar, Hollanda'ya tam 12 futbolcudan yoksun gitti. Sakatlıkları geçmeyen Atiba, Vida, Teixeria, Mehmet Topal, Larin, Pjanic, Vida, Necip, Welinton, N'Koudou, Covid-19 olan Montero ve Şampiyonlar Ligi listesine yazılmayan Güven Yalçın kadroda yer almadı. Kartal'da altyapısında yetişen Serdar Saatçi dışında ise stoper yok.



AJAX BU SEZON ÇOK FORMDA

Ajax, son yılların en formda dönemini yaşıyor. Oynadığı 8 maçta 7 galibiyet 1 beraberlik aldı, 35 gol atıp, 2 gol yedi. Hollanda ekibi bu 8 maçın 4'ünde 5 gol, birinde 9 gol attı. Öte yandan grubun diğer maçında B. Dortmund sahasında Sporting Lizbon ile saat 22.00'de karşılaşacak.



'SÖYLEDİKLERİM ÇARPITILDI'

SÜPER Lig ekiplerinden Altay'ın Amsterdam doğumlu Hollandalı futbolcusu Leandro Kappel, yarınki Ajax-Beşiktaş maçıyla ilgili Hollanda basınına verdiği demecin çarpıtıldığını savundu. Kappel, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kendisinin ikinci ülkesi olduğunu belirtti. Kappel, "Gerekirse dava açacağım. Ben sadece futboldaki zorlukları anlatmak istedim. 13 sakat futbolcusunun olması Beşiktaş'ı çok zor durumda bıraktı. Çünkü Ajax çok formda. Beşiktaş çok büyük ve özel bir kulüp. Söylediklerimin çarpıtıldığının ve yanlış gösterildiğinin bilinmesini istiyorum." dedi.