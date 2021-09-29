Kartal direnemedi

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci karşılaşmasında Beşiktaş bir çok eksikle gitti. Hollanda deplasmanında Ajax'a mağlup oldu: 2-0. 17. dakikada sol kanatta topla ilerleyen Dusan Tadic çalımlarla ceza sahası içine girdi. Pasında kale önünde topu kontrol eden Steven Berghuis, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0. 26'da son çizgide Sebastien Haller topu penaltı noktasına gönderdi ve Edson Alvarez hiç bekletmeden kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Ersin Destanoğlu topu son anda çeldi. 40. dakikadaHaller'in sağ kanattan kale arkasında pasında müsait durumda topla buluşan Tadic'in kötü vuruşunda top yandan dışarı gitti. 43'te Berghuis'in ceza sahası dışı sağ kanattan ortasında ceza sahası içindeki Haller, topu ağlara gönderdi: 2-0.

GENÇ ELDİVEN ERSİN KALESİNDE GEÇİT VERMEDİ

50'DE Tadic'in ortasında yakın mesafeden Haller kafayı vurdu. Ersin gole izin vermedi. 61'de Can'ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Kenan kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi. Ancak hakem, Kenan'ın topu önüne alırken faul yaptığını işaret etti. 68'de sol kanattan Tadic'in ortasında Haller kafayı vurdu. Top üst ağlarda kaldı. 90'da Neres'in ceza sahası yayı içinden çektiği şutta Ersin topu çeldi. Maç 2-0 bitti.

ZORUNLU DEĞİŞİM

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın takımda üst üste yaşanan sakatlıklara nedeniyle ligde son oynadıkları ve 2-1 kaybettikleri Altay mücadelesine göre kadrosunda 5 değişiklik yaparak Ajax karşısında takımını sahaya sürdü. Başarılı hoca, sakatlıkları bulunan Atiba, Pjanic, ile Gökhan, Oğuzhan ve Mert'e forma vermedi. Bu oyuncuların yerlerine Ersin, N'sakala, Umut, Can ve Rosier forma giydi. Beşiktaş'ta sakatlıklardan dolayı eli kolu bağlanan teknik direktörü Sergen Yalçın, N'Sakala'yı stoper bölgesinde oynadı. Asıl mevkisi sol bek olan başarılı oyuncu sol stoper olarak görev yaptı. Bir başka sol bek olan Rıdvan Yılmaz ise kanatta görev yaparken Umut Meraş sol bek olarak görev yaptı.



TARAFTARDAN BÜYÜK DESTEK

Beşiktaş'ı taraftarı zorlu Ajax deplasmanında yalnız bırakmadı. Siyah-beyazlı futbolseverler, kendilerine ayrılan bölümde takımlarına büyük destek verdi. Öte yandan maça giden Beşiktaşlı taraftarlar kendilerine ayrılan bölüme uzun süre alınmayınca yetkililere tepki gösterdi.



47. SINAV

Beşiktaş, Ajax karşılaşmasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 47. mücadelesini yaptı. Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 8. kez mücadele edecek siyah-beyazlı takım, yaptığı 45 karşılaşmada rakiplerine 13 kez üstünlük kurdu. 9 maçta berabere kalan Beşiktaş, 24 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Şampiyonlar Ligi'nde rakip filelere 45 gol bırakan siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 85 gol gördü.