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Haberler Beşiktaş ‘Ajax Beşiktaş’a acıdı’

‘Ajax Beşiktaş’a acıdı’

‘Ajax Beşiktaş’a acıdı’

30.9.2021

HOLLANDA basını Ajax-Beşiktaş maçına geniş yer ayırdı. Kamu yayıncısı NOS, oyun boyunca üstün olan güçlü Ajax'ın hem Şampiyonlar Ligi hem de Türkiye Süper Ligi'nde "hırpalanan" Beşiktaş'a acıdığı yorumuna yer verdi. Hollanda Televizyonu, Amsterdam ekibinin "merhamet göstermesi" nedeniyle Beşiktaş farklı yenilemekten kurtulduğunu belirtti. AD gazetesi ise "Türkler, bu şartlar altında kendilerini cesurca savundu" yorumuna yer verdi.

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