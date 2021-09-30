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Haberler Beşiktaş Umut’ta sorun yok

Umut’ta sorun yok

Umut’ta sorun yok

30.9.2021

Sakatlıklar nedeniyle zor günler yaşayan Beşiktaş'ın Ajax sınavında kenara alınan sol beki Umut Meraş'ın durumunun ciddi olmadığı öğrenildi. Teknik direktör Sergen Yalçın, "Sürekli sakatları konuşuyoruz, bu doğru değil. Olanları konuşmalıyız. Sakatlıklar her takımda olur. Onlar milli aradan sonra dönecek, tam kadro döneceğiz. Zor süreçten en güçlü şekilde çıkacağız. Umut Meraş'ın da ciddi bir problemi yok." mesajı verdi.

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