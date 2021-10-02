Kara Kartal moral arıyor

Süper Lig'in şampiyon adayı Beşiktaş, liginz 8. haftasında bugün Sivasspor'u ağırlayacak. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Maçı beINSports1 canlı olarak ekranlara getirecek. Ligde oynadığı son maçta Altay'a 2-1'lik skorla mağlup olan ve ligdeki ilk yenilgisini alan siyah-beyazlı ekip, hafta içinde de Şampiyonlar Ligi'nde Ajax deplasmanından yenilgi ile döndü.

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Spor Toto Süper Lig'de 14 puana sahip olan siyah beyazlı İstanbul ekibi, geçen hafta Karagümrük'ü 4-0'la geçen Sivas'ı yenerek moral bulmak istiyor. Beşiktaş'ta tedavileri devam eden Ghezzal, N'Koudou, Mehmet Topal, Larin, Hutchinson, Pjanic, Welinton ve Montero'nun ise bugün görev yapması beklenmiyor. Sivas'ta ise sakatlığı bulunan Appindangoye ve Leke James siyah-beyazlılara karşı forma giyemeyecek.