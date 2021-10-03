Kartal güven tazeledi

Süper Lig'de geçen hafta Altay'a mağlup olan Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u 2-1 yenerek kendine geldi. 32. dakikada Rosier'in sağ kanattan son çizgiye inip ceza sahasına ortasında Güven'in altıpas dışı kaleyi sol çaprazdan gören pozisyondan yaptığı vole vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0. 45+1'de Serdar'ın pasıyla topla buluşan Güven'in ceza sahası dışı sağ çaprazı kaleye yaklaşık 25 metre uzaklıktan çektiği sert şut kaleci Muammer'de kaldı. 54'te Gradel'in sol kanattan ceza sahasına ortasında rakibini engellemek isteyen Rıdvan Yılmaz'ın ters kafa vuruşu filelere gitti: 1-1.





GÜVEN SKORU BELİRLEDİ

69'da Necip'in pasıyla sol kanatta hareketlenen Rıdvan'ın ceza sahasına ortasında altıpas dışında ön tarafa doğru hareketlenen Güven'in aşırtma şeklinde yaptığı kafa vuruşu kaleci Muammer'in sağından ağlarla buluştu: 2-1. 82'de sol kanattan Uğur'un arka direğe ortasını Yatabare kafayla altıpas içine indirdi. Meşin yuvarlağı alan Pedro Henrique müsait pozisyonda istediği vuruşu yapamayınca top kalenin solundan auta gitti. Maç 2-1 Beşiktaş üstünlüğüyle sona erdi



BEŞİKTAŞ'TA KADROYA AYAR

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor'u ağırladığı maça, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax karşılaşmasına göre 3 farklı isimle çıktı. Teknik direktör Sergen Yalçın, Ajax karşısında ilk 11'de görevlendirdiği Salih Uçan, Fabrice N'Sakala ve Umut Meraş'ı Sivasspor önünde yedek soyundurdu. Yalçın, bu oyuncuların yerine Oğuzhan Özyakup, Domagoj Vida ve Güven Yalçın'a şans verdi. Siyah-beyazlı ekipte savunmanın ortasında Vida'nın yanında Serdar Saatçi görev aldı. Güven Yalçın orta sahanın solunda görev yaparken, Oğuzhan Özyakup da orta sahada takımın hücum organizasyonlarını yönlendirmeye çalıştı.





GÜVEN YALÇIN ZAFERDE BAŞROLDE

BEŞİKTAŞ'IN genç yıldızı Güven Yalçın, Sivasspor maçındaki performansı ve attığı 2 golle galibiyette başrol oynadı. Bu sezon ilk kez Altay maçında gol atan Güven, Sivas önünde ise iki kez ağları salladı. İlk olarak 32. dakikada jeneriklik bir gol kaydeden Güven, 69. dakikada ise attığı kafa golüyle galibiyeti getiren isim oldu. Milli oyuncu, attığı gollerden sonra büyük sevinç yaşadı.



TARAFTARLAR&NBSP;İLGİ GÖSTERMEDİ

LİGİN 7. haftasında Altay'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ın Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maça taraftarlar fazla ilgi göstermedi. Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yüzde 50 kapasiteyle seyirci alınan maçta az sayıda taraftar tribünde yer aldı. Mücadeleyi 7 bine yakın futbolsever izledi. Öte yandan siyah-beyazlı futbolseverler, karşlaşma sonrası maçın adamı olan Güven Yalçın'ı tribünlere çağırdı.



YALÇIN KIRMIZI KART GÖRDÜ

SÜPER Lig'in 8. haftasında Beşiktaş sahasında Sivasspor'u konuk etti. Mücadelenin 43. dakikasında teknik direktör Sergen Yalçın, hakeme itiraz ederken top saha dışına çıkmadan topa vurdu. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, tecrübeli teknik adamı kırmızı kartla tribüne gönderdi. Sergen Yalçın, iki maç ceza alması halinde Galatasaray derbisinde takımını yalnız bırakacak.