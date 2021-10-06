Ara transfer dönemi için çalışmalara şimdiden başlayan Beşiktaş'ın Kaan Ayhan sevdası bitmiyor. İtalya Serie A ekibi Sassoulo'nun A Milli stoperi için yaptığı yoğun girişimleri sonuçlandıramayan yönetim, 26 yaşındaki futbolcu konusunda pes etmeme kararı aldı. Milli oyuncuyu Ocak ayında takıma kazandırmak isteyen siyahbeyazlılar, Sassuolo'yu ikna etmeye çalışıyor. 26 yaşındaki oyuncuyu bonservisi ile almak için girişimde bulunan İstanbul temsilcisi, Kaan için İtalyan ekibinin devre arası transfer döneminde fikrinin değişmesini bekliyor. Yaz transfer döneminde çok fazla uğraşılmış olsa da İtalyan kulübü oyuncusu Kaan Ayhan'ı bırakmak istememişti.

BABASI HABER GÖNDERDİ

Milli oyuncunun babası Erol Ayhan'ın Beşiktaş'a gelebilmek için siyahbeyazlı yetkililere haber gönderdiği öğrenilirken, Kaan Ayhan'ın Beşiktaş'ta oynayan yakın arkadaşı Kenan Karaman'ın da transfer için devrede olduğu belirtildi. Teknik direktör Sergen Yalçın, stopere ek olarak sağ bek ve ön liberoda da oynayabilen oyuncuyu joker özelliği sebebiyle özellikle istiyor.