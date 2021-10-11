Kartal’da Atiba’ya yeni görev geliyor

Beşiktaş'ta çıktığı 300 maç ile siyahbeyazlıların yaşayan efsanelerinden biri haline gelen 38 yaşındaki Atiba için yönetim yeni bir teklif hazırlıyor. Üç sezondur futbolu bırakma eşiğinde olmasına rağmen her defasında sözleşmesi bir yıllığına uzatılan Kanadalı oyuncu artık hocalığa göz kırpıyor. Şubat ayında 39 yaşına girecek olan Atiba'nın önümüzdeki sezon teknik kadroda olması için teklif yapılacak.

OLUMLU BAKMASI BEKLENİYOR

Yönetimin girişimine oyuncunun olumlu bakması bekleniyor. Hutchinson teknik adamlık fikrine sıcak baktığını belirterek "Zamanı geldiğinde masaya oturup ciddi bir şekilde bunu konuşmayı ben de isterim" sözlerini kullanmıştı. Eşinin İstanbul'da uzun vadeli iş girişimlerinin ve çocuklarının İstanbul'a alışması sebebiyle Atiba'nın Türkiye'den ayrılmayı düşünmediği biliniyor.