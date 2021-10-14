Beşiktaş’ta Pjanic yok

KISA süre içerisinde Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde birbirinden zorlu maçlar oynayacak Beşiktaş'ta yıldız oyuncu Miralem Pjanic'in durumu netleşti. Sakatlığı geçen oyuncunun yarınki Başakşehir mücadelesinde görev almayacağı öğrenilirken başarılı ismin Devler Ligi'nde Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile oynanacak maça saklanacağı bildirildi. Yıldız oyuncu Canal + Football Club'a yaptığı açıklamada, Haziran'da tekrar Barcelona ile görüşeceğini belirtti.

İKİ İSME YAKIN TAKİP

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Slovakya-Hırvatistan maçını takip ederken Vida'nın yanında oynayan sol stoper Gvardiol'a hayran kaldı. Sergen'in asıl ilgisini çeken ise Slovak Milli Takımı'nın forveti Ladislav Almasi oldu. 1.96 boyundaki 22 yaşındaki genç oyuncunun takımını güçlü Hırvat defansına karşı ön tarafta tutmayı başarması ve doğru yerde durması Yalçın'ın dikkatini çekti.