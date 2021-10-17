Kartal dışarıda yok

Beşiktaş, milli ara dönüşü deplasmanda Başakşehir'e 3-2 yenilerek şampiyonluk yolunda ağır yara aldı. Kartal, deplasmanda İzmir ekibi Altay'dan sonra Başakşehir'e de kaybederken bu sezon gurbette sınıfta kaldı. Siyah-beyazlılar, 2021-2022 sezonunda dışarıda oynadığı 4 maçta 8 puan kaybederek şampiyonluk yarışında zirveye çıkma şansını tepti. Kartal, G.Antep FK'yla gurbette 1-1 berabere kalırken, tek galibiyetini Antalya'ya karşı 3-2'lik sonuçla aldı. Evinde 5 maçtan 4'ünü kazanan ve 1 beraberlik alan Kartal'ın Başakşehir maçındaki performansı eleştiri aldı. Maçın ilk yarısında alışık olunan hücum presini yapamayan ekip, Başakşehir'in presine de karşılık veremedi.

GENÇ ERSİN ZİRVEYE ÇIKTI

Beşiktaş'ta geçen sezonki performansıyla şampiyonlukta büyük katkı sağlayan kaleci Ersin Destanoğlu, güncellenen transfermarkt verilerine göre 20 yaş altı en değerli kaleci oldu. Mayıs 2021'deki 5.5 milyon Euro'luk değerini 8.5 milyon Euro'ya yükselten Destanoğlu dünyada ilk sıraya çıktı. Shakhtar Donetsk'ten Anatoliy Trubin 8 milyon Euro ile 2., Athletic Bilbao forması giyen Julen Agirrezabala ise 5 milyon Euro ile 3. sırada yer aldı.