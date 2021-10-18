Zorlu dönemeç

MİLLİ ara dönüşü Başakşehir'e deplasmanda 3-2 yenilerek şok bir mağlubiyet alan Beşiktaş'ı zorlu bir fikstür bekliyor. Siyah-beyazlılar, 19 günde 2 derbi, 2 de Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere toplam 5 karşılaşmaya çıkacak. Sergen Yalçın ve öğrencilerini bekleyen ilk sınav, Devler arenasındaki Sporting maçı olacak. Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki maçını kaybeden Kara-Kartal, iddiasını sürdürebilmek için Sporting'i mutlaka yenmek zorunda. Sporting maçının ardından 25 Ekim'de G.Saray'ı ağırlayacak siyah beyazlıların bu zorlu serisi, Hatayspor ile Lizbon deplasmanlarından sonra 6 Kasım'da İstanbul'da Trabzon maçıyla bitecek.

KADERİNİ BELİRLEYECEK

BEŞİKTAŞ'IN Süper Lig'de şampiyonluk yarışının içinde olup olmayacağı ve Devler Ligi'nde gruptan çıkıp çıkmayacağı bu zorlu süreçte alacağı skorlara bağlı olacak. Beşiktaş'ın kasım'daki milli aradan sonraki rakipleri ise Alanyaspor ve Ajax.