Haydi Kartal

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin C Grubu üçüncü maçında bugün Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u konuk edecek. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.45'te başlayacak. Mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetecek. C Grubu'nda daha önce Dortmund ve Ajax'a yenilen Kara Kartal, kendisi gibi puanı bulunmayan Portekiz temsilcisini taraftarının da desteği ile devirerek siftah yapmak istiyor.

ATIBA YOK

Siyah-beyazlı ekipte, sakatlığı süren orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson, bugün Sporting Lizbon temsilcisine karşı forma giyemeyecek. Beşiktaş'ın UEFA listesine dahil etmediği Güven Yalçın da bugün kadroda yer alamayacak. Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, takımının başında ilk Avrupa galibiyetini yaşamak için sahaya çıkacak. Kartal, Yalçın yönetiminde Avrupa kupalarındaki 4 maçta bir beraberlik ve 3 yenilgi aldı.



ZİRVEDE DEV KAPISMA

Beşiktaş'ın yer aldığı Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda zirveyi paylaşan iki takım karşı karşıya geliyor. 6 puanla averajla lider olan Hollanda ekibi Ajax, aynı puanı paylaştığı Borussia Dortmund'u ağırlıyor. Johan Cruyff Arena'da oynanacak olan maç 22.00'de başlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde diğer maçlar şöyle: A GRUBU: Brugge- Manchester City (19.45), PSG-Leipzig (22.00), B GRUBU: Atletico Madrid- Liverpool (22.00), Porto-Milan (22.00), D GRUBU: İnter-Sheriff (22.00), Shaktar Donetsk-Real Madrid (22.00).