Kara Kartal’ın umudu derbi

Süper Lig'deki Başakşehir yenilgisinin ardından Devler Ligi'nde Sporting Lizbon'a da mağlup olan Beşiktaş, üst üste mağlubiyetleri unutturup çıkışa geçmek için Galatasaray derbisine odaklandı. Galibiyet dışındaki skorlarda problemi büyüyecek olan siyah beyazlılarda, teknik heyet futbolcuları maça konsantre etme çabasında. Beşiktaş'ın peş peşe oynayacağı Galatasaray, Hatayspor ve Trabzonspor maçları ligdeki konumunu belirleyecek.

SERGEN YALÇIN ÇIKIŞ BEKLİYOR

Mevcut kadronun lig yarışını rahatlıkla götüreceğini düşünen Sergen Yalçın, düşük performanslı oyuncularından çıkış bekliyor. Derbilere özel prim belirleyen yönetimin G.Saray maçında primden ziyade oyuncularından sorumluluk alma beklentisi var. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticilerin tesisleri ziyaret ederek galibiyet için söz isteyecekleri kaydedildi. Prim konusunun ise konuşulmayacağı, sonuca göre yönetimin belirleyeceği gelen haberler arasında.

DERBİNİN HAKEMİ AYDINUS

Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak olan Beşiktaş- Galatasaray derbisinde hakem Fırat Aydınus'un düdük çalacağı açıklandı. 25 Ekim Pazartesi günü oynanacak olan randevuda Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Maçta dördüncü hakem olarak Alper Ulusoy görev alacak.