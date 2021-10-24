Nefesler tutuldu

Süper Lig'de inişli çıkışlı bir grafik sergileyen, hafta içinde de Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Sporting'e 4-1 yenilerek büyük hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, yarın sahasında oynayacak G.Saray derbisine büyük önem veriyor. Siyah-beyazlılar taraftarları ile barışma maçı olarak gördükleri bu karşılaşmayı kazanarak kendine gelmeyi hedeflerken teknik direktör Sergen Yalçın derbiye yönelik taktiklerini masaya yatırdı. Oyuncularından tam saha pres isteyen ve rakibini daha kendi yarı alanlarından çıkmadan durdurmayı planlayan Yalçın, Batshuayi, Ghezzal ve Pjanic gibi isimlerine özel görevler verecek.

SERGEN YALÇIN'DAN UYARI

Pjanic dışında Souza ve Alex Teixeira gibi yıldızları ile orta sahadaki üstünlüğü ele geçirmeyi hedefleyen Yalçın, son haftalardaki savunma zaafları nedeniyle bu bölgedeki oyuncularını sık sık uyarıyor. Süper Lig'de son 5 karşılaşmasında 11 gol yiyen Kartal, Devler Ligi'nde de üç maçta da kalesinde sekiz gol gördü.

KARTAL EVİNDE KAYBETMEDİ

BEŞİKTAŞ bu sezon Süper Lig'de evinde oynadığı maçlarda mağlubiyet yüzü görmedi. Siyah-beyazlılar oynadığı 5 randevudan 4 galibiyet çıkartırken 1 beraberlik elde ederek 13 puanı hanesine yazdı. Sırasıyla Ç.Rizespor'u 3-0, Karagümrük'ü 1-0 ve Yeni Malatyaspor'u 3-0'lık sonuçlarla geçen Kara Kartal, Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldıktan sonra Sivasspor'u da 2-1 yendi

Son haftaların formda ekibi Galatasaray, yarın Vodafone Park'ta oynanacak mücadelede tüm planlarını üç puan üzerine kuruyor. Ezeli rakibiyle aynı puanda (17) olan Aslan, bu sınavı zirveye yanaşmak için en önemli fırsat olarak değerlendirirken kritik maçta kontrollü oynayıp hızlı çıkarak sonuca gitmeyi hedefliyor. Teknik direktör Fatih Terim Nelsson-Marcao ikilisini savunma göbeğinde oynatmayı düşünürken orta alanı Berkan, Cicaldau ve Taylan üçlüsüne emanet edip, hücumda Morutan, Kerem ve Mohamed'e şans vermeyi planlıyor.

HALİL TERCİHİ DE GELEBİLİR

Terim'in Halil Dervişoğlu tercihi de sürpriz sayılmayacak. Rakip sahada oynadığı maçlar arasında sadece Giresun'da kalesinde gol görmeyen Cim-Bom, diğer 4 maçta 9 gol yedi, bu sıkıntıyı bir daha yaşamamak için savunmadaki isimlerin dikkatini çekti. Tecrübeli çalıştırıcının sağ bek konusundaki tereddütlerinin devam ettiği ve Boey ile Yedlin arasında kimi tercih edeceğinin yarın belli olacağı öğrenildi.

TARAFTARLARA AÇIK ANTRENMAN

GALATASARAY Kulübü, derbi maç öncesi taraftara açık idman yapılacağını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, derbinin son idmanının Nef Stadı'nda bugün yapılacağı belirtildi. Kombine, VIP kombine, 5 lig maçı paketinin yanı sıra loca sahiplerinin idmanı ücretsiz izleyebileceğine yer verilen açıklamada, biletler dün 15.00'te 19.05 liradan satışa sunuldu