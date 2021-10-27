Kartal sevinçli Aslan hüzünlü

Avrupa'da ve ligde istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, derbi maçta Galatasaray'ı 2-1 yenerek kendine geldi. Önemli transferlere imza atan, ancak sakatlıklardan dolayı bu futbolcuların tamamını sadece son iki maçta kullanabilen siyahbeyazlılar, derbiden galip ayrılmasını bildi. Teknik direktör Sergen Yalçın, Ghezzal, Pjanic, Teixeira, Larin ve Batshuayili hücum bölgesinden nispeten istediğini aldı. Maç içinde Teixeira ile de pozisyonlara giren siyah beyazlılar, Larin'in yüksek performansıyla sonuca gitti ve çok önemli bir 3 puanın sahibi olarak zirveyle aradaki farkı 4'e indirdi.

LİDERDEN UZAKLAŞTI

Süper Lig'de 3 maçlık seri yakalayan ve geçen hafta da Avrupa zaferi yaşayan Galatasaray'ın galibiyet alışkanlığı Dolmabahçe'de sonlandı. Ligde Göztepe, Rizespor ve Konyaspor galibiyetleri seri yakalayan, Avrupa Ligi'nde de geçen hafta L. Moskova'yı deviren Galatasaray, Vodafone Park'a moralli gelmesine rağmen maça tutuk başladı. Kritik mücadelede öne de geçen sarı-kırmızılılar sonrasında Larin'in gollerine engel olamadı. G.Saray Mohamed ile penaltıdan yararlanamayınca deplasmandan puansız ayrıldı. Sarı-kırmızılılar zirve yolunda yara alırken, lider Trabzonspor ile arasındaki fark 7'ye çıktı.

9 YIL SONRA GELEN DUBLE

GALATASARAY ağlarına iki gol gönderip takımını zafere götüren Cyle Larin, 9 yıl sonra G.Saray'a 2 gol atan ilk Beşiktaşlı oldu. Daha önce Ağustos 2012'de Holosko, sarı-kırmızılıları iki kez avlamıştı.

SERGEN YALÇIN İLKİ BAŞARDI

SERGEN Yalçın, Beşiktaş'ın tarihinde G,Saray'ı konuk ettiği ilk iki Süper Lig maçından galip ayrılan ilk teknik direktör oldu. 48 yaşındaki çalıştırıcı, geçen sezon da G,Saray'ı Vodafone Park'ta 2-0 ile geçmişti.



YÖNETİMDEN TEPKİ BEKLENİYOR

DERBİDE hakem kararları oldukça tartışıldı. G.Saraylı taraftarlar, yönetimden hakem kararlarıyla ilgili açıklama yapmalarını beklerken sarı-kırmızılı yönetiminin de bu fikirde olduğu öğrenildi. Özellikle Beşiktaş'ın 2. golünden önce Teixeira'nın Nelsson'a müdahalesine faul düdüğünün çalmaması tepki çekti.

MUSLERA SORGULANIYOR

BU sezon yediği hatalı goller nedeniyle eleştirilen kaleci Muslera, derbide de hata yapınca taraftarın sabrını taşırdı, tepki çekti.

5 YIL SONRA GELEN GOL

SON yıllarda Beşiktaş'a deplasmanda üstünlük kurmakta zorlanan G.Saray, 5 yıl sonra Vodafone Park'ta gol buldu. Aslan en son 2016 Eylül'de gol atmıştı.

YEDLİN'DEN MESUT ÖZİL TEPKİSİ

G.SARAY'DA Yedlin'in Fatih Terim'e gösterdiği tepki maça damgasını vurdu. Oyundan alınmasına sinirlenen ABD'li sağ bek, F.Bahçeli Mesut Özil'in tepkisi gibi su şişelerini tekmeledi.