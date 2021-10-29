Kara Kartal zor virajda

GEÇTİĞİMİZ pazartesi derbide G.Saray engelini aşarak rahat nefes alan Beşiktaş'ı zirve yolunda çok kritik maçlar bekliyor. Siyah-beyazlılar, önündeki üç haftalık süreçte ilk 4 içerisindeki rakiplerle oynayacak. Yarın kendisiyle aynı puanda (20) bulunan Atakaş Hatayspor ile kozlarını paylaşacak Kara Kartal, bir sonraki hafta ise zirvede yer alan Trabzonspor'u konuk edecek. Beşiktaş'ın zorlu periyodu bu iki maçla sınırlı değil. İstanbul temsilcisi Trabzon maçı sonrası ise yine kendisi ile aynı puanda yer alan bir basamak altındaki Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak.

JOSEF VE PJANİC ŞOKU

BU arada Beşiktaş'a Hatayspor maçı öncesi iki yıldızından kötü haber geldi. Galatasaray derbisi sonrası ağrıları olan Pjanic ve uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem bulguları tespit edilen Josef de Souza'nın Hatayspor maçında forma giyemeyeceği öğrenildi. Pjanic'in Devler Ligi'ndeki Sporting maçında görev alabileceği belirtildi. Teknik direktör Sergen Yalçın, Pjanic'in yokluğunda Salih'i ilk 11'de sahaya sürecek. Sakatlığı geçen Atiba ve Mehmet Topal Hatay'a götürülecek. Tedavisi süren N'Koudou isi yine oynayamayacak.