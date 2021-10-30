Süper Lig’de bugün Beşiktaş ve Fenerbahçe zorlu maçlara çıkacak

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ve Fenerbahçe birbirinden zorlu deplasman maçlarında terleyecek. Beşiktaş, ligin yükselen ekiplerinden Atakaş Hatayspor'a Fenerbahçe ise İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak. Siyah-beyazlıların Yeni Hatay Stadı'ndaki karşılaşması, saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Ligin 10. haftasında Galatasaray'ı 2-1'lik skorla mağlup eden Kara Kartal, 20 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

HAKEM FIRAT AYDINUS

Beşiktaş gibi 20 puanı bulunan Atakaş Hatayspor ise averajla Spor Toto Süper Lig'in ikinci sırasında yer alıyor. Fenerbahçe'nin Konyaspor ile saat 19.00'da oynayacağı zorlu karşılaşma ise MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda olacak ve müsabakayı Fırat Aydınus yönetecek. Mücadeleler beIN SPORTS HD 1'den yayımlanacak.

BEŞİKTAŞ'TA 4 FENER'DE 2 EKSİK

BEŞİKTAŞ'TA sakatlıkları geçen Atiba ile Mehmet Topal kadroya dahil edilirken, sakatlıkları bulunan Josef de Souza, Miralem Pjanic, N'Sakala ve N'Koudou Hatay'a götürülmedi. Fenerbahçe'de cezası devam eden Osayi-Samuel ile çalışmalarını takımdan ayrı özel program dahilinde sürdüren Serdar Aziz, karşılaşmada forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde cezasını tamamlayan kaleci Altay Bayındır ile Güney Koreli stoper Kim Min-Jae ise görev verilmesi durumunda takımdaki yerlerini alabilecek.