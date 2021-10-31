Kartal’ın tadı kaçtı

GEÇEN hafta derbide Galatasaray'ı yenerek moral bulan Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor'dan ağır bir darbe aldı. Hatay ekibine deplasmanda 1-0 kaybeden siyah-beyazlılarda, Sporting maçı öncesi moraller bozuldu. 6. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan El Kaabi, kaleci Ersin ile karşı karşıya kaldı. El Kaabi'nin vuruşunda top savunmaya, ardından tekrar kendisine çarparak kaleye yöneldi. Çizgide topa dokunan Lobjanidze, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. 66'da Rosier'nin ortasında kale alanına doğru hareketlenen Teixeira kafayı vurdu, çizgi üzerinde kaleci Munir seken topu son anda güçlükle çeldi.

GOL İPTAL EDİLDİ

71. dakikada Beşiktaş'ın kullandığı köşe vuruşu sonrası yaşanan karambolde Mehmet Topal topuğuyla köşeye müthiş bıraktı. Ancak VAR Hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, Hakem Cüneyt Çakır'ı izlemeye çağırdı. Pozisyonu yardımcısı Bahattin Duran ile birlikte inceleyen Cüneyt Çakır, Ofsayt nedeniyle Beşiktaş'ın golünü iptal etti. 90+3. dakikada Beşiktaş savunmasının arkasına atılan topla Kamara bomboş durumda kaleci Ersin'in önde olduğunu görünce aşırtma bir vuruş denedi, top üst ağlarda kaldı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş, Hatayspor'a 1-0 yenildi.

Zorunlu değişiklik

Süper Lig'in 11. haftasında, deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ligde son oynadıkları Galatasaray maçına göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti. Yalçın, ilk 11'de sakatlıkları nedeniyle De Souza ve Pjanic yerine Montero ile Atiba'ya yer verdi. Beşiktaş, Hatayspor karşısında Ersin, Rosier, Vida, Montero, Umut Meraş, Necip, Atiba, Ghezzal, Teixeira, Larin ve Batshuayi ilk 11'iyle sahaya çıktı.

BATSHUAYİ OYUNA DEVAM EDEMEDİ

SÜPER Lig'de Hatayspor'a konuk olan Beşiktaş, yıldız golcüsü Michy Batshuayi'yi kaybetti. Mücadeleye ilk 11'de başlayan oyuncu, maçın 19. dakikasında depar attığı esnada sakatlandı ve kendisini yere bıraktı. Önce saha içerisinde tedavi olan, ardından bir süre daha yeşil zeminde kalarak kendisini deneyen Belçikalı yıldız, yeniden kendini yere bıraktı ve maça devam edemedi. Batshuayi 24. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Arka adalesinde sorun yaşan Batshuayi'nin yerine oyuna Kenan Karaman girdi. Beşiktaş'ta sezon başından bu yana yaşanan sakatlıklar nedeniyle oyuncuların bir bölümü birçok maçı kaçırmıştı.

HATAY'DA TEK FARKLI İSİM

Ev sahibi Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, ligdeki son Fatih Karagümrük maçına göre ilk 11'de tek değişikliğe gitti. Teknik direktör Erdoğan, ilk 11'de Emre Çolak yerine Boudjema'ya görev verdi. Hatayspor, Beşiktaş karşısında sahaya Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Adekugbe, Ribeiro, Traore, Lobjanidze, Boudjema, El Kaabi, Diouf ilk 11'iyle çıktı.

Ali GÜLTIKEN yorumladı

Kartal geçen yılın gerisinde

Beşiktaş, potansiyelinin ve oyununun çok gerisinde. Ghezzal kayıp, Atiba henüz sahalara dönemedi, Batshuayi sakatlandı, Pjanic zaten yok, Alex ise hayal kırıklığı. Çırpınıp duran Larin'in mücadelesi de bu kadar yokluğun içinde bir ateş yakamadı. Beşiktaş, oyun bütünlüğü olan bir takım. Birlikte hareket ettiğinde bambaşka bir kalite ortaya çıkıyor. Ama dün bunları yapan Hatayspor oldu. Muazzam bir tempo ve coşku ile oynadılar. Beşiktaş'ta hangi oyuncu topa sahip olduysa karşısında mutlaka bir rakip gördü. Görmenin ötesinde ağır baskısı ile de karşı karşıya kaldı. Sahada işler hiç de iyi gitmeyince Sergen Yalçın hoca çareyi kulübeden gelenlerde arasa da sonuç Hatay'ın sahada yazdığı hikaye gibi oldu.

Pjanic katkı vermeli

Kulübeden gelen oyuncuların ikinci yarıda ortaya çıkardığı bir baskı var ama bu, ne pozisyon üretkenliği ne de gol getirdi. Beşiktaş, yetenekli oyuncularının birebir oyundaki becerilerini çok arıyor. Özellikle Hatayspor'un hem takım halindeki oyunu ve mücadelesi hem de Ribeiro'nun liderliğindeki sahadaki oyunu Beşiktaş'ın performansının çok önüne geçti. Beşiktaş'ın ofsaytla iptal edilen golüne ayrı bir parantez açalım. Oyuncu, topa hamle mi yapıyor yoksa ayağını mı çekiyor noktasında benim oyum 'ayağını çektiği' yönünde. Yani böyle bakınca golün iptal olmaması gerekir. Penaltı pozisyonunu çıkardığımızdaki durum; Beşiktaş'ta performanslar geçen senenin çok gerisinde. Beşiktaş oyununu, geçen seneki performansları ve büyük beklentilerle transfer edilen Alex, Batshuayi ve Pjanic'in katkılarını arıyor.