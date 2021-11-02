Nöbetçi golcü

SÜPER Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aldığı kötü sonuçlarla hedeflerinden uzaklaşan Beşiktaş'ta kötü haberler bitmiyor. Atiba, Pjanic ve N'Koudou'nun ardından sakatlık kervanına Hatayspor maçının ardından Batshuayi, Rosier ve Vida da eklendi. Özellikle hücumda fazla alternatifi olmayan teknik direktör Sergen Yalçın'ın eli kolu bağlanmış durumda. Batshuayi'nin sakatlanması, Güven Yalçın'ın Avrupa listesine yazılmaması ve bu bölgede kalan tek isim Kenan Karaman'ın formundaki düşüş nedeniyle Yalçın yeni arayışlara yöneldi. Başarılı çalıştırıcı, daha önce de forvet bölgesinde oynayan Alex Teixeira'ya bel bağladı. Sambacı, daha önce forma giydiği takımlarda da ileri uçta görev almıştı. Yalçın'ın Batshuayi'nin yerine Teixeira'yı Rosier'in yerine Necip Uysal'ı, Vida'nın yerine de Montero'yu oynatması bekleniyor. Alex, siyah-beyazlı formayla şu ana kadar 8 karşılaşmaya çıkarken 3 gol attı.

BESİKTAS - SPORTİNG CP MAÇINA RUS HAKEM

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın, yarın deplasmanda Sporting CP ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. C Grubu'ndaki bu zorlu maçı Rusya Futbol Federasyonu'ndan Sergei Karasev yönetecek. Karasev'in yardımcılıklarını Igor Demeshko ve Maksim Gavrilin yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kirill Levnikov olacak.