Kartal bu kez de uçamadı

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında Sporting Lizbon'a deplasmanda 4-0 mağlup olan Beşiktaş, Avrupa'daki galibiyet hasretini 7 maça çıkardı. Avrupa'daki son galibiyetini 2019-2020'de Slovakya'nın Slovan Bratislava takımını evindeki Avrupa Ligi maçında 2-1 mağlup ederek alan siyah-beyazlılar, ardından oynadığı 7 karşılaşmada aynı başarıyı gösteremedi. Kartal, ayrıca yurt dışında oynadığı son 17 resmi maçta sadece 2 kez kazandı. Kara Kartal kalan 15 maçta 13 yenilgi ve 2 de beraberlik elde ederek taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

30 MİLYON KAZANACAK

BUNUN yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde şimdiye kadar umduğunu bulamayan Beşiktaş'ın toplam kaybı 11 milyon 200 bin Euro (yaklaşık 125 milyon lira) oldu. Siyah-beyazlı takım oynadığı 4 maçta tüm primleri rakiplerine kaptırdı. Borussia Dortmund ve Ajax'a karşı üçer puanın yanı sıra toplam 5,6 milyon Euro kaybeden Kartal, Sporting'le oynadığı maçlarda da 5,6 milyon Euro ödülün Portekiz temsilcisine gitmesine engel olamadı. Beşiktaş, dev turnuvaya katılım için UEFA'dan 15 milyon Euro (yaklaşık 168 milyon lira) ödül almaya hak kazanmıştı. UEFA sezon sonunda naklen yayın ve pazarlama gelirlerini hesaplayarak yüklü ödemeler yapacak. Beşiktaş'ın gelirinin sezon sonunda 30 milyon Euro'ya yaklaşması bekleniyor.

SERGEN YALÇIN YİNE BASARAMADI

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımın başında Avrupa'da gülemiyor. Geçen sezonu çifte kupayla kapatan başarılı hoca aynı başarıyı Avrupa'da gösteremedi. Kartal, Yalçın yönetiminde 6 maça çıkarken 1 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı.

ŞİMDİ NE OLACAK?

BEŞİKTAŞ'IN Avrupa macerasının devam edebilmesi için Kartal'ın son iki maçını kazanması da yetmiyor. İstanbul ekibi ilk olarak Ajax'ı yenerek Sporting'in de Dortmund'u mağlup etmesini bekleyecek. Beşiktaş, Dortmund'u deplasmanda 2 farklı yenerse siyahbeyazlılar yoluna Avrupa Ligi'nde devam edebilecek.

TRANSFER HAREKATI

SÜPER Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde umduğunu bulamayan Beşiktaş'ta gözler ocak ayında yapılacak transferlere çevrildi. Özellikle yaşanan sakatlıklar nedeniyle kadro kurmakta zorlanan teknik direktör Sergen Yalçın'ın savunma ve ileri uca takviye istediği öğrenildi. Yönetimin de Yalçın'dan aldığı rapor doğrultusunda çalışmalara başladığı ve Cenk Tosun ile Kaan Ayhan için temasları sıklaştırdığı iddia edildi. Yaşadığı sakatlığı atlatan ve sahalara dönen Cenk, Everton'da forma şansı bulamadığı için mutsuz. Kurmaylar sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan golcü oyuncuyu bonservisiyle birlikte almak için temaslara başladı. Kartal savunma için ise Kaan'ı düşünüyor. Yönetimin yıldız oyuncuyu ikna ettiği takımıyla da ufak pürüzleri gidermeye çalıştığı öğrenildi.