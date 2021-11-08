Kartal’ın hesabı şaştı

SÜPER Lig'de milli ara öncesi son olarak Trabzonspor'a yenilen Beşiktaş'ta moraller bozuk. Şampiyonlar Ligi'nde 4 maç sonunda puanla tanışamayan siyahbeyazlıların, Avrupa macerası zora girdi. Lige iyi başlayan Kartal ilk 5 haftada 4 galibiyet 1 beraberlik aldı. Üst üste gelen sakatlıklar ve cezalar sonrası Beşiktaş'ta çöküş başladı ve zirvenin gerisine düştü. Lider Trabzon'a önceki gün sahasında 2-1 mağlup olan ve puan durumunun 10 puana çıkmasını engelleyemeyen Kartal'da taraftar isyan bayrağı çekti. Yönetim acil toplanarak teknik direktör Sergen Yalçın'dan rapor isterken, siyah-beyazlı yöneticiler devre arasında transfere yoğunlaşacak.