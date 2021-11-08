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Haberler Beşiktaş Kartal’ın hesabı şaştı

Kartal’ın hesabı şaştı

Beşiktaş, lig ve Avrupa’da üst üste yaşadığı kayıplar sonrası yarıştan uzaklaştı

Kartal’ın hesabı şaştı

8.11.2021

SÜPER Lig'de milli ara öncesi son olarak Trabzonspor'a yenilen Beşiktaş'ta moraller bozuk. Şampiyonlar Ligi'nde 4 maç sonunda puanla tanışamayan siyahbeyazlıların, Avrupa macerası zora girdi. Lige iyi başlayan Kartal ilk 5 haftada 4 galibiyet 1 beraberlik aldı. Üst üste gelen sakatlıklar ve cezalar sonrası Beşiktaş'ta çöküş başladı ve zirvenin gerisine düştü. Lider Trabzon'a önceki gün sahasında 2-1 mağlup olan ve puan durumunun 10 puana çıkmasını engelleyemeyen Kartal'da taraftar isyan bayrağı çekti. Yönetim acil toplanarak teknik direktör Sergen Yalçın'dan rapor isterken, siyah-beyazlı yöneticiler devre arasında transfere yoğunlaşacak.

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