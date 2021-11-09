Beşiktaş dört haftada kayboldu

Beşiktaş ekim ayındaki milli aradan sonra düşüşe geçti. Ligin ilk 8 haftasında 17 puan toplayan ve lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde milli araya giren siyah-beyazlılar, daha sonraki 4 haftalık süreçte sınıfta kaldı. Bu süreçte oynadığı 4 karşılaşmada sadece 3 puan alabilen Kartal, lider Trabzonspor'un 10 puan gerisinde kalarak şampiyonluk yarışında büyük hasar aldı.

SADECE DERBİYİ KAZANDI

Milli dönüşte ilk olarak Medipol Başakşehir'e deplasmanda 3-2 mağlup olan siyah-beyazlı takım, daha sonra derbide Galatasaray'ı sahasında 2-1 yendi. Ardından Hatayspor'a dışarıda 1-0'lık skorla boyun eğen siyahbeyazlılar, evinde Trabzonspor'a son dakikada yediği golle 2-1 mağlup olarak rakibiyle puan farkının açılmasına engel olamadı. Bu süreçte sık sık sakatlıklarla boğuşan ve birçok yıldız isimden faydalanamayan İstanbul ekibinde 49 yaşındaki teknik direktör Sergen Yalçın şimdiki milli arayı fırsat olarak görüyor. Teknik heyetin bu dönemde futbolcularla sık sık görüşme yapacağı ve takımın yeniden ayağı kalkması adına mental programlara odaklanacağı kaydedildi.

ALEX TEİXEİRA YOKLARI OYNUYOR

BEŞİKTAŞ'IN yaz transfer döneminde peşinden en çok koştuğu ve şartlarını zorlayarak kadrosuna kattığı Alex Teixeira kendisi için verilen emeğin karşılığını sahaya yansıtamadı. Yıllık 2.3 milyon Euro'dan 3 yıllık kontrat imzalanan yıldız oyuncu şu ana dek performansıyla hayal kırıklığı yaşattı. Çin'de futbola verilen arada yaklaşık 8 ay sahalardan uzak kalan Brezilyalı oyuncu siyah-beyazlı macerasında ilk 10 maçta sadece 2 gol kaydederken, asist katkısı sağlayamadı. Maçların genelinde vasatın altında kalan 31 yaşındaki oyuncu, takıma pozisyon hazırlayamazken, fiziksel olarak da yeterli görülmedi. Bu sezon Karagümrük maçı dışında oyuna herhangi bir etkisi olmayan tecrübeli ismin istatistikleri de kötü performansını gözler önüne serdi.