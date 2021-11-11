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Beşiktaş’ta gündem Larin

Kara Kartal Kanadalı yıldız isim için harekete geçiyor

Beşiktaş’ta gündem Larin

11.11.2021

BEŞİKTAŞ'TA sezon sonunda birçok futbolcunun sözleşmesi sona erirken Cyle Larin ile yeni kontrat çalışmaları hız kazandı. Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesiyle başka bir kimliğe bürünen Kanadalı oyuncu, attığı goller ve oynadığı futbolla ön plana çıkmayı başardı. Yönetim, 26 yaşındaki oyuncunun temsilcisiyle geçtiğimiz aylarda görüşmüş ve yeni sözleşme için istekli olduğunu dile getirmişti. Larin ile Premier Lig'den birkaç takımın ilgilendiği bilinirken devre arasında kadar oyuncunun menajeriyle yeniden masaya oturulması bekleniyor. Beşiktaş yönetiminin Kanadalı golcüye 2+1 yıllık sözleşme önereceği gelen haberler arasında.
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