Pjanic hamlesi

Beşiktaş, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde alınan kötü sonuçlar üzerine devre arasında yapacağı takviyelere yoğunlaşmış durumda. İsmi birçok oyuncuyla anılan siyah-beyazlılar, özellikle forvete ve savunmaya takviye yapmak istiyor. Bunun yanında Kartal'da Miralem Pjanic konusu da merak edilenler arasında. Sezon öncesi Barcelona'dan bir yıllığına kiralanan yıldız oyuncunun bonservisi ile ilgili başkan Ahmet Nur Çebi, önemli açıklamalar yaptı. Çebi, dün Edirne'de özel bir okulun düzenlediği konferansa katılarak öğrencilerle buluştu. Çebi, bir öğrencinin 'Pjanic'in bonservisini almayı düşünür müsünüz?' şeklindeki sorusunu, 'almayı arzu ederiz ama şartlara bağlı' diyerek cevapladı.

O BİR DÜNYA MARKASI

Siyah-beyazlıların Bosnalı yıldız futbolcusu Miralem Pjanic'in, dünyaca ünlü bir marka olduğunu söyleyen Çebi, "Pjanic dünya çapında bir marka, almayı arzu ederiz ama şartlara bağlı. Hiçbir zaman için boyunuzdan büyük işlere kalkışmayacaksınız. Boyumuzun içinde kalırsa inşallah" dedi. Öte yandan İspanyol kulübünde yapılan teknik direktör değişikliği sonrası Pjanic'in kafasının karıştığı ve Xavi ile çalışmayı düşünebileceği iddia edildi.