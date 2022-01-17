Kara Kartal’a teklif yağıyor

Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde havlu atan, sezon sonuna kadar takımın başına Önder Karaveli'yi getirerek öze dönüş operasyonu başlatan Beşiktaş'ta iki futbolcuya teklif yağıyor. Siyahbeyazlıların sezon başı kadrosuna kattığı Kenan Karaman ve Salih Uçan beklentilerin altında kalmıştı. Özellikle Salih forma şansı bulmakta zorlanırken, Kenan'ın da git gide aldığı süre azaldı. Ancak iki yıldıza Süper Lig ekiplerinden teklif yağıyor. Geçtiğimiz günlerde İzmir ekibi Göztepe'nin talip olduğu Salih Uçan'a bu kez eski takımı Alanyaspor talip oldu. Akdeniz ekibi, Emre Akbaba'dan sonra Salih'i de yuvaya döndürmek için girişimlere başladı.

SON KARAR KARAVELİ'NİN

Kenan'a ise son dönemdeki performansıyla herkesin beğenisini kazan Giresunspor talip oldu. Karadeniz ekibi golcü oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. Kurmaylar, oyuncuların bekleneni verememesi nedeniyle gelen tekliflere sıcak bakarken son kararı teknik direktör Önder Karaveli verecek.