Kartal’dan aynı tarife

SÜPER Lig'de geçen hafta Gaziantep'i mağlup eden Beşiktaş deplasmanda Karagümrük'ü de tek golle geçerek ikide iki yaptı: 0-1. 35. dakikada Ghezzal'ın pasında ceza saha dışı sol çaprazında topu önünde bulan Pjanic'in gelişine vuruşunu kaleci Viviano iki hamlede kontrol etti. 37'de Ghezzal'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Caner Erkin, ceza alanında meşin yuvarlağı uzaklaştırmak isterken elle müdahale edince hakem Halil Umur Meler penaltı noktasını gösterdi.

39'da penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Batshuayi, topu sol köşeden ağlarla buluşturdu: 0-1. 74'te sol kanattan Caner arka direğe doğru iyi ortaladı ancak Kristijan Bistrovic'ten önce savunma topu uzaklaştırdı. 87'de kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Kristijan Bistrovic Ersin'in sağına doğru iyi vurdu ancak kaleci topu kornere çeldi. 90+2'de Sağ kanattan topu alan Emre Mor çizgiye inip ortasını yaptı savunma araya girdi ve top kornere gitti. Pozisyon öncesi penaltı bekleyen Karagümrük'te itirazları sebebiyle Salih Dursun ve Volkan Demirel kırmızı kart gördü. Maç 1-0 sona erdi.

KARAVELİ'DEN ÜÇ DEGİSİKLİK

SPOR Toto Süper Lig'in 22. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olan Beşiktaş, Gaziantep FK mücadelesine göre 3 farklı isimle sahada yer aldı. Siyahbeyazlı takımın Gaziantep FK ile oynadığı maçta ilk 11'de görev yapan Emirhan İlkhan ile Welinton, Fatih Karagümrük karşılaşmasının kadrosunda yer alamadı. Gaziantep FK mücadelesinde ilk 11'de oynayan Güven Yalçın ise 22. hafta mücadelesine yedek olarak başladı. Teknik direktör Önder Karaveli, Welinton'un yerine sarı kart cezası biten Domagoj Vida'yı stoperde oynattı. Karaveli, Oğuzhan Özyakup ile Cyle Larin'i de ilk 11'de görevlendirdi.

EKSİKLER TAKIMA GERİ DÖNDÜ

KIRMIZI kart cezası nedeniyle Gaziantep FK maçında görev alamayan Francisco Montero da Fatih Karagümrük karşısında yedek soyundu. Beşiktaş'ta ayrıca Emre Bilgin, Salih Uçan, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Mehmet Topal, Kenan Karaman ve Serdar Saatçı da yedekler arasında yer aldı.