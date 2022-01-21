Beşiktaş kendini aşmak istiyor

SON iki haftadır 1-0'lık sonuçlarla kazanan Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında yarın Öznur Kablo Yeni Malatyaspor engelini de geçip 3 maçlık bir seri hedefliyor. Gaziantep Futbol Kulübü ve Vavacars Fatih Karagümrük'ü yenerek moral bulan siyah-beyazlı ekip, bu maçı da kazanırsa bu sezon ikinci kez böyle bir seri yakalayacak. Daha önce de sırasıyla Karagümrük, Yeni Malatya ve Antalyaspor'u mağlup eden siyah-beyazlılar, hedefini üst üste 4 maçı kazanmak olarak belirledi.

MALATYA'DA KAMPA GİRECEK

Bu arada Yeni Malatyaspor karşılaşmasında teknik direktör Önder Karaveli'nin defans hattını değiştirmeyi düşünmediği hattı Rıdvan, Vida, Necip ve Rosier'den kuracağı öğrenildi. Miralem Pjanic, Rachid Ghezzal ve Josef de Souza'ya da şans tanıyacak Karaveli sol kanatta ise Güven Yalçın ve Larin ikilisi arasında karar verecek. Siyahbeyazlı ekip, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını bugün saat 11.00'de yapacağı çalışmayla tamamlayacak. İstanbul temsilcisi antrenmanın ardından özel uçakla Malatya'ya giderek kampa girecek.