Kartal’dan golcü atağı Bu sezon

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Gol yollarında sıkıntı yaşayan siyah-beyazlılar, bu mevkisini güçlendirmek için dört koldan saldırıyor. Batshuayi'den verim alamayan, Larin ile sözleşme yenileme görüşmelerinde sonuca ulaşamayan Beşiktaş, forvet takviyesi için rotayı tanıdık bir isme kırdı. Bu ismin geçen sezon Hatayspor forması giyen Boupendza olduğu öğrenildi. Siyahbeyazlılar Al Arabi'ye transfer olan Gabonlu forvet için düğmeye bastı. F.Bahçe'nin de transfer listesinde olan Boupendza, Al Arabi'de mutsuz olduğu için ayrılmaya sıcak bakıyor. Beşiktaşlı yöneticiler oyuncunun kulübüyle ilk temasları kurarken, Boupendza'nın sezon sonuna kadar kiralanması düşünülüyor.

23 MAÇTA 4 GOLÜ VAR

Boupendza, kariyerinde Hatayspor dışında Bordeaux, Feirense, Tours FC, Pau gibi takımlarda forma giydi. 110 resmi maça çıkıp 45 gol, 7 asist üretti. Boupendza'nın Gabon Milli Takımı'nda da 23 maçta 4 golü bulunuyor.

BEŞİKTAŞ'TA GÜNDEM SÖZLEŞME UZATMA

Beşiktaş, iç transferde 3 genç futbolcusu için harekete geçti. Siyah-beyazlıların sportif direktörü Ceyhun Kazancı, altyapıdan yetişen; Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz ve Serdar Saatçı ile sözleşme yenilemek üzere görüşmelere başladı. Beşiktaş, sözleşmeleri 2023 yılında bitecek 3 futbolcuyla da 5'er yıllık kontrat yapmak istiyor. Siyah-beyazlılarda 21 yaşındaki Ersin Destanoğlu, bu sezon 27 maçta kaleyi korudu. 20 yaşındaki Rıdvan ise 21 maça çıkarken, 2 gol 3 asistlik bir performans ortaya koydu. 18 yaşındaki stoper Serdar Saatçı de 7 maçta görev aldı.

KRİZ SÜRÜYOR

BEŞİKTAŞ'TA kadro dışı kalan futbolcularla ilgili sorun yaşanıyor. Douglas, Lens ve Ljajic ile anlaşarak yolları ayırmak isteyen siyah beyazlılar, futbolcuların anlaşmaya yanaşmaması nedeniyle çare arıyor. Siyahbeyazlılarda kadro dışı olan oyuncularla ilgili sorunlara bir türlü çözüm bulunamıyor. Başakşehir'in istediği ve yıllık ücreti net 3.2 milyon Euro olan Ljajic ayrılık için 1 milyon Euro, Lens ve Douglas ise tüm alacaklarının ödenmesini istiyor. Uzun süredir kadro dışı olan bu oyuncular aksi halde sözleşme feshine yanaşmıyor.

SAVUNMA TAMAMEN DEGİSECEK

BEŞİKTAŞ'TA bu sezon savunma oyuncularındaki form düşüklüğü yönetimin sabrını taşırdı. Yıllık ücretinde indirim yapmayan Vida'nın yanı sıra Montero ve Welinton ile de yollarını ayıracak olan siyah-beyazlılarda stoper bölgesi için arayış başladı.