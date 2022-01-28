Beşiktaş’ta rota kanat

Beşiktaş transferde sürpriz bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Bonservisi elinde olan futbolcularla ilgilenen siyahbeyazlıların Shakhtar Donetsk ile olan sözleşmesini feshetmeye hazırlanan tecrübeli kanat oyuncusu Yevhen Konoplyanka için harekete geçebileceği öne sürüldü. Ukrayna basını 32 yaşındaki yıldızın bu hafta takımıyla yollarını ayıracağını kaydederken oyuncunun bir sonraki durağının Türkiye olabileceği bilgisine yer verildi. Beşiktaş dışında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da yıldız ismi takipte bulundurduğu konuşulurken Avusturya'dan da Yevhen Konoplyanka'ya talip çıktığı gelen haberler arasında.

KARİYERİNE DNİPRO'DA BAŞLADI

29 Eylül 1989'da Ukrayna'da dünyaya gelen Yevhen Konoplyanka, kariyerine Dnipro'da başladı. Yıldız isim 2015-16 sezonunda Sevilla'ya transfer olmuş sonrasında Schalke 04'te kiralık forma giymesinin ardından 2017-18 sezonunda 12.5 milyon Euro'ya Alman ekibine bonservisiyle katılmıştı. Konoplyanka, 2019-20 sezonunda da Shakhtar Donetsk'in yolunu tutmuştu.