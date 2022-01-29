Beşiktaş’ta kalmayı istiyorum

Beşiktaş'ın Boşnak yıldızı Miralem Pjanic siyah-beyazlı ekiple ilgili geleceğine yönelik açıklamalarda bulundu. A Spor'un konuğu olan yıldız isim, "Kendimi iyi hissediyorum. Kolay adapte oluyorum. Şampiyon bir takıma transfer oldum. Lig daha bitmedi. İkinci yarıda daha iyi olacağız." derken, "Ailem de, ben de mutluyuz. Barcelona ile 2 yıllık burayla 1 yıllık sözleşmem var. Geleceğe dair neler konuşulduğunu bilmiyorum. Bunları konuşmak için de erken. Gelecekte neler olur bilemem ama Beşiktaş'ın oyuncusu olmak beni mutlu ediyor. Eğer iş kalmak kalmamak boyutuna gelirse ben Beşiktaş'ta kalmak isterim" yorumunu yaptı.

KENDİMİ İZLEYEMİYORUM

Saha içindeki sinirli halini görmemek için maçları izleyemediğini kaydeden başarılı oyuncu "Saha içerisinde sinirli biriyim. Herkesle konuşurum, oyuncularla, hakemlerle. O sinirli halimi görmemek için maçlarımı da tekrar izlemiyorum" şeklinde konuştu.

KARTAL'DA SÜRPRİZ İDDİA: TANKOVİC

YUNAN basını, Beşiktaş'ın AEK'da forma şansı bulamayan bir kanat oyuncusunu transfer edeceğini iddia etti. Haberde AEK'nın, Beşiktaş'ın Tankovic'e ilgisinin teklife dönüşmesini beklediği vurgulandı. İsveçli futbolcunun, teknik direktör Giannikis'in planlarında yer almadığı kaydedilirken verilen fırsatları değerlendirmediği için Tankovic'in Larin'in yerine transfer olasılığının yüksek olduğu bildirildi.