Kartal’da Perez sesleri

Beşiktaş'ın hücuma takviye çalışmaları kapsamında bir ismi daha listesine dahil ettiği öne sürüldü. Eski futbolcusu Cenk Tosun ile ilgili temaslarını kesmeyen siyah-beyazlıların İspanya'nın Elche takımında görev alan Lucas Perez'i de gündeminde bulundurduğu iddia edildi. Bu sezon beklenen performansı ortaya koyamayan ve sadece iki kez rakip fileleri sarsabilen 33 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz transfer dönemlerinde de üç büyüklerin gündeminde yer almıştı.

ROSİER SEVİNCİ

FIFA'nın milli maçlar nedeniyle verdiği arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendiren Beşiktaş'ta Valentin Rosier sevinci yaşanıyor. Sakatlığı bulunan ve Beşiktaş'ın kamp yapmaya başladığı günden bu yana verilen program dahilinde çalışan 25 yaşındaki Fransız defans oyuncusu Rosier ilk kez takımla çalışmalara başladı.