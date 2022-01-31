Yine yeniden Konoplyanka

ARA transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak isteyen Beşiktaş bu doğrultuda çalışmalarını sürdürürken Ukrayna basınından flaş bir iddia geldi. Siyah-beyazlıların daha öncede gündemine gelen sol kanat oyuncusu Yevhen Konoplyanka'nın yeniden Kara-Kartal'ın gündemine girdiği öne sürüldü. Ukrayna basınında çıkan haberlerde, "Yevhen Konoplyanka, Shakhtar Donetsk ile olan sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor" ifadeleri kullanıldı.

BİR YABANCIYI GÖNDERMELİ

Haberde, tecrübeli kramponun yeni adresinin İstanbul olabileceği, Beşiktaş'a gelmesinin sürpriz sayılmayacağı yorumu yapıldı. Siyahbeyazlı kulübün, Konoplyanka'yı daha önce de sık sık istediği hatırlatıldı. Bir dönem Schalke 04 ve Sevilla gibi takımlarda da forma giyen 32 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusu için Beşiktaş'ın bonservis ödemeyecek olmasının transferdeki en büyük artısı olacağı da kaydedildi. Ancak Beşiktaş'ın bu transfer için kadrosundaki bir yabancısıyla yollarını ayırması gerekiyor. Ljajic ayrılığı kabul ederse transfer önündeki engellerden biri daha kalkmış olacak.