Kartal’a müjde

DEVRE arası transfer döneminde Michy Batshuayi'nin yanına kaliteli bir golcü takviyesi daha yapmak isteyen Beşiktaş, Süper Lig'in geçen sezonki gol kralı Aaron Boupendza'yı gündemine almıştı. Gabonlu yıldızın menajeri Harve Cros'un Beşiktaş'a mesaj gönderdiği ve oyuncunun siyah-beyazlılara gelmeye hazır olduğunu ilettiği ileri sürüldü. Siyah-beyazlı yönetimin ise henüz bir yanıt vermediği ve 8 Şubat'ta bitecek transfer dönemi nedeniyle birkaç gün daha konuyu düşünme kararı aldığı kaydedildi.

AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

AL-ARABİ kulübü ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Aaron Boupendza'nın yeni takımında mutlu olmadığı için ayrılığa sıcak baktığı belirtiliyor.

GHEZZAL SAKATLANDI

BEŞİKTAŞ'TA Rachid Ghezzal şoku yaşanıyor. Kartal, sağ kalça ekleminde sıkışma sendromuna bağlı kapsüller zorlanma tespit edilen Ghezzal'ın kamptan ayrıldığını ve tedavisine İstanbul'da devam edileceğini duyurdu. Ghezzal'ın sakatlığının kısa süreceği ve perşembe günü takıma katılacağı belirtildi.

KANADA'NIN TARİHİNİ BESİKTASLILAR YAZIYOR

KANADA Milli Takımı'nı Beşiktaşlılar sırtlamaya devam ediyor. Kanada Milli Takımı'nın en fazla forma giyen oyuncusu Atiba olurken (91), en golcü oyuncusu da Larin oldu (23). Milli takımın formasını 91 kez terleterek rekoru elinde bulunduran Atiba'dan sonra bir rekor da en fazla gol atan futbolcu unvanıyla Larin'den geldi. ABD'ye karşı fileleri havalandırarak gol sayısını 23'e çıkaran Larin, Kanada Milli Takımı'nın en fazla gol atan oyuncusu oldu.