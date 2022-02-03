Aslan’ın aşkını Kartal kaptı

Inaki Pena'ya imza attıran, Gomis'i ise İstanbul'a getiren Galatasaray, uzun süredir transferi için uğraş verdiği Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptırdı. Zorunlu satın alma maddesi nedeniyle Galatasaray ile Benfica arasında Ttansfer görüşmesi durma noktasına gelirken devreye giren siyah-beyazlılar yıldız orta saha için Portekiz ekibiyle anlaşmaya vardı. Devre arası transfer döneminde henüz takıma takviye yapmayan ve önümüzdeki sezonun yapılanması için çalışan Beşiktaş, Gedson Fernandes'i kadrosuna kattı.

SONRAKİ SATIŞTAN PAY VERİLECEK

Beşiktaş, Portekiz ekibiyle 6 milyon Euro karşılığında anlaştı. Oyuncuyla 4+1 yıllık sözleşme imzalayacak Kara-Kartal Gedson'un bir sonraki satışından Portekiz ekibine yüzde 50 pay verecek.Ayrıca Portekizli orta saha oyuncusunun da siyah-beyazlılardan yıllık 1.3 milyon Euro alacağı öğrenildi. Sezonun 2. yarısını başka bir Süper Lig ekibinde kiralık olarak geçirecek Gedson, gelecek sezondan itibaren ise Beşiktaş formasını terletecek.

Vida için son teklif Beşiktaş, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Domagoj Vida için son teklifini yaptı. Yıllık 3.5 milyon Euro kazanan 32 yaşındaki futbolcuyla daha önceden yapılan görüşmelerden sonuç çıkmazken, İstanbul ekibi Hırvat yıldıza 1.5 milyon Euro maaştan 2 senelik son teklifini yaptı. İstanbul'daki yaşantısından memnun olduğunu ileten Vida'nın da bu teklifi düşünmek için 1 ay süre istediği öğrenildi. Başta Watford olmak üzere birçok kulübün radarında bulunan Vida'nın geleceğiyle ilgili vereceği karar merakla bekleniyor.