Kartal çıldırdı

GEDSON Fernandes transferi ile büyük yankı uyandıran ve kadrosunu güçlendirmek için gaza basan Beşiktaş, transfer bombalarını patlatmaya hazırlanıyor. Bir dönem Hatayspor'da forma giyen Aaron Boupendza için transfer girişimlerini sürdüren siyah-beyazlı yönetimin, Arsenal ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fransız yıldız oyuncu Alexandre Lacazette ve Uruguaylı oyuncu Suarez'i de gündemine alması camiada heyecan yarattı.

TEMASLAR SÜRÜYOR

ÜÇ yıldız için de temaslarını sürdüren Kartal'ın hangi isimle anlaşma sağlayacağı merak konusu oldu. Bu isimler arasında Lyon formasıyla başarılı bir performans sergileyen öne çıkarken yıldız oyuncu 2017 yılında 53 milyon Euro karşılığında Arsenal'e transfer oldu. Bu sezon İngiliz ekibiyle çıktığı toplam 22 karşılaşmada 5 gol ve 4 asist kaydeden Lacazette, Fransa Milli Takımı ile çıktığı 16 maçta 3 gol attı.

20 MİLYON EURO

ARSENAL ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki yıldız golcünün güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro. Yönetimin Boupendza ile ilgili fiyat araştırması yaptığı A.Madrid ile olan sözleşmesi Haziran sonunda bitecek Suarez'i ikna etmek için görüşmeleri sürdürdüğü bildirildi.

FELİPE AUGUSTO LİSTEYE ALINDI

BEŞİKTAŞ sözleşmesi sezon sonunda bitecek Atletico Madrid'in 32 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusu Felipe Augusto'ya da kanca attı. Atletico ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Felipe'nin durumunun incelenip şartlarının araştırılacağı kaydedildi. Eğer şartların uygunluğuna karar verilirse sözleşme imzalanacağı bildirildi. Bu arada Beşiktaş, dün Fraport TAV Antalyaspor ile 6 Şubat Pazar günü evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Basın mensuplarına yarım saati açık olan antrenmanda, siyah-beyazlılar, teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde istasyon koşularının ardından pas çalışması yaptı. Oyuncular ikinci bölümde dar alanda minyatür kale, daha sonra çift kale maç oynadı. Sakatlıkları geçen Josef de Souza, Rahcid Ghezzal ve Umut Meraş da takımla çalıştı.