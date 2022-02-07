Kartal sessiz

Süper Lig'de geçen hafta Y.Malatya ile yenişemeyen Beşiktaş, dün de Antalyaspor'a takıldı: 0-0. 9. dakikada Pjanic'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direğe gelen topa iyi yükselen Montero'nun kafa vuruşu üst direkten dışarı gitti. 24. dakikada Luiz Adriano, ceza sahasına girip pasını Ndao'ya aktarmak istedi ancak savunma araya girdi. Dönen topu önünde bulan Bünyamin'in pasında Fernando'nun kaleyi cepheden gören pozisyonda gelişine çektiği şutu kaleci Ersin parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

NDAO NET KAÇIRDI

49. dakikada Fernando'nun ara pasında savunma arkasına sarkan Ndao, ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun şutunu kaleci Ersin ayaklarıyla oyun alanına çeldi. 75. dakikada Batshuayi, rakip ceza sahası dışında kafayla kontrol ettikten sonra önüne aldı. Bu oyuncunun pasıyla sağ çaprazda meşin yuvarlakla buluşan Oğuzhan'ın yerden çektiği sert şutu Naldo yatarak kornere çeldi. 80. dakikada Rıdvan'ın ceza alanı için sağ tarafından kale önüne yaptığı ortada Batshuayi'nin kafa vuruşunu Boffin parmaklarının ucuyla çeldi. Dönen topa altıpas önü sol çaprazından Larin'in röveşatasını Naldo kafayla çizgiden uzaklaştırdı. Maç 0-0 berabere sonuçlandı.



5 YERLİ İSMİN 4'Ü ÖZKAYNAKTAN

SİYAH-BEYAZLILAR, Antalyaspor karşısında sahada 5 Türk oyuncuyla yer aldı. Beşiktaş'ın Antalyaspor'u konuk ettiği karşılaşmada siyah-beyazlıların ilk 11'inde 5 Türk oyuncu sahaya çıktı. Dikkat çeken detay ise bu 5 ismin 4'ünün özkaynak düzeninden gelmesi oldu. Geçtiğimiz sezonlar takıma dahil edilen Necip Uysal, Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz'ın yanı sıra bu sezon forma şansı bulan genç oyuncu Emirhan İlkhan 11'de görev aldı.

TRİBÜNLER DOLDU

Beşiktaş'ın Antalyaspor'u konuk ettiği karşılaşmada tribünlerin büyük bölümü doldu. Karşılaşma öncesinde Beşiktaş kulübü ve taraftar grupları, Antalyaspor karşılaşmasında tribünlerin dolması yönünde bir kampanya başlatmıştı. Beşiktaşlı taraftarlar da biletlerin büyük bölümünü bitirerek takımlarına destek olma adına tribünlerdeki yerlerini aldı.



KARAVELİ'DEN 3 DEĞİŞİKLİK

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Önder Karaveli, 23'üncü haftada deplasmanda oynanan Yeni Malatyaspor maçının 11'inde 3 değişikliğe gitti. Karaveli; Josef de Souza, Kenan Karaman ve Rachid Ghezzal'ın yerine Can Bozdoğan, Emirhan İlkhan ve Francisco Montero'yu sahaya sürdü. Siyah-beyazlı ekibin Antalya kampında farklı formasyonlar üstünde çalışan Önder Karaveli, Antalyaspor maçında 3'lü savunma ile sahada yer aldı. Sezonun ilk yarısında genellikle 4-1-4-1 dizilişini kullanan siyah-beyazlılar, Önder Karaveli'nin göreve gelmesiyle farklı formasyonla karşılaşmalara çıkmıştı. Antalya'da yapılan kampta 3'lü savunma çalıştıran Karaveli, Antalyaspor karşılaşmasında da bu dizilişi tercih etti.