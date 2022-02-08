Kartal gol atamıyor

SPOR Toto Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, sezonun ikinci yarısındaki 5 maçta gol yollarında etkisiz bir görüntü sergiledi. Ligin ilk yarısındaki 19 maçta 30 gol atan ve 1,5 ortalamayla oynayan siyah-beyazlı takım, ikinci yarıdaki 5 karşılaşmada ise rakip fileleri 5 kez havalandırdı. Beşiktaş, 24 hafta sonunda gol ortalamasının da 1,4'e düşmesine engel olamadı. Beşiktaş, gol anlamında son 10 sezonun en kötü performansını gösterdi. 24. haftalar dikkate alındığında 2011-2012 sezonunda 35 gol atan siyah-beyazlı ekip, bu sezon da buna benzer bir istatistik yakaladı

SERDAR'A TALİP

BEŞİKTAŞ'IN stoperi Serdar Saatçı, Serie A takımından teklif aldı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan genç savunmacının Avrupa'ya gitmeye sıcak baktığı kaydedildi. Beşiktaş altyapısından yetişen Serdar Saatçı bu sezon bulduğu şansları iyi bir şekilde değerlendirerek ilk 11'de kendisine yer bulmaya başlamıştı. 18 yaşındaki stoperin Antalyaspor maçında kadroya alınmaması ise akıllara görüşmelerin olumsuz geçtiğini getirdi.