Yerli operasyonu

Beşiktaş yönetimi gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kollarını şimdiden sıvadı. Devre arasında sadece Gedson Fernandes'i alıp, oyuncuyu Çaykur Rizespor'a kiralayan siyah-beyazlılar, yabancı sayısının 12'ye düşecek olmasını nedeniyle 4 yerli ismi listesine eklemiş durumda. Yönetim, Yeni Malatyaspor formasını giyen Mustafa Eskihellaç için çalışmalara başladı. Genç futbolcunun bonservis bedelinin 3 milyon Euro olduğu öğrenildi.

EN AZ İKİ İMZA BEKLENİYOR

Siyah-beyazlılar ayrıca Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakçı, Verona'dan Koray Günter ve Sassuolo'dan Kaan Ayhan için de harekete geçti. Beşiktaş'ın Almanya başta olmak üzere Avrupa'da oynayan gurbetçi fubolcularla ilgili çalışma başlattığı da öğrenildi. Genel müdür Ceyhun Kazancı'nın yapılan operasyonun başında olduğu ve yeni sezon başlamadan en az 2 isme imza attırılacağı söylendi. Beşiktaş bu kez kadro planlamasını erken bitirmeyi düşünüyor.