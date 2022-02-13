Golcü harekatı

Bu sezon Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 20 puan gerisinde kalan Beşiktaş, gelecek sezon kadro planlamasına başladı. Kartal'ın hedefinde Aaron Boupendza ve Caleb Ekuban var. Siyah-beyazlılar, sezon başında Trabzonspor'dan İtalya Serie A ekibi Genoa'ya transfer olan Caleb Ekuban ile prensip anlaşmasına vardı. Siyah-beyazlıların hedefindeki diğer bir isim olan Aaron Boupendza ve kulübü Al Arabi ile temaslar başladı. Forveti satın alma opsiyonu ile kiralama seçeneğini de değerlendiren Kartal, transferi 1 ay içinde tamamlamak istiyor. Öte yandan İspanyol basını Pjanic'in maaşının 3'te 1'i olan 2.5 milyon Euro'luk bölümün Beşiktaş tarafından ödendiğini bildirdi. Beşiktaş'ın oyuncuyu satın almak istemesi halinde ise 7.5 milyon Euro'nun tamamını ödemesi gerektiği vurgulandı.