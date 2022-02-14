Beşiktaş çıkış peşinde

Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında bugün Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Yeni Adana Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Beşiktaş, Süper Lig'deki son 2 maçında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile 1-1 ve Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Siyah-beyazlı ekip son 5 maçta ise 2 galibiyet ve 3 beraberlikle 9 puan çıkarabildi. Ligde 10 galibiyet, yedişer beraberlik ve yenilgi alan Beşiktaş, 37 puan elde etti. Beşiktaş, Adana Demirspor ile ligde oynadığı son 10 maçta mağlubiyet yaşamadı. Rakibine son olarak 1987-1988 sezonunda deplasmanda 2-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, sonraki 10 karşılaşmada 6 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Beşiktaş, Adana Demirspor ile deplasmanda oynadığı maçta istediği sonuçları almakta zorlandı. Adana Demir evinde oynadığı 17 maçta siyahbeyazlıları 8 kez yenmeyi başardı. Beşiktaş bunların 6'sını kazanabilirken, 3 maç ise beraberlikle tamamlandı.