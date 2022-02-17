“Güneş’le görüşmedik"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ismi siyah-beyazlı ekiple anılan Şenol Güneş ile ilgili bir kez daha konuştu. Çebi, "Ben, Beşiktaşlılara yalan söylemeyeceğim dedim. Şenol Güneş hocayla bugüne kadar bir kelime konuşulmamıştır. Benim hocam var ve hocamla yola devam edeceğim, bunu beyan ettim. Ona güvenim sonsuz. Mayıs ayında seçim var. Kim gelecek? Nasıl yapacak belli değil. Şu ana kadar Şenol hocayla çalışmayı düşünmedim" dedi.

ÖNDER HOCA İLE DEVAM EDİYORUZ

"Bundan sonrası için de planım yok" diyen Başkan A.Nur Çebi, şöyle devam etti: "Eskiden yapılan ve yükü ağır olan sözleşmelerle, tekrar anlaşamazsak muhtemelen yollarımızı ayıracağız. Yarı fiyatına 3-4 tane kreatif futbolcu bulmaya çalışacağız. Geri kalanları genç ve altyapıdan tercih edeceğiz. Burak Yılmaz ve Şenol Güneş ile ilgili herhangi bir tasarrufumuz yok. Önder Karaveli hoca ile yola devam ediyoruz."

CENK'E AÇIK KAPI

BEŞİKTAŞ'IN eski golcüsü Cenk Tosun, siyahbeyazlıların maçlarını yakından takip ediyor. Everton ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan futbolcunun, İngiltere'de antrenman ve maçlardan fırsat buldukça Beşiktaş'ın maçlarını izlediği öğrenildi.